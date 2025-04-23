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В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой

Политика 17:55   23.04.2025
Оксана Горун
В Харькове хотят переименовать улицу, названную в честь героев Второй мировой Иллюстрация: «Деколонизация Украина»

Активисты проекта «Деколонизация Украина» настаивают на необходимости переименовать улицу Гвардейцев-Широнинцев в Харькове.

«Названа она в честь участников боя под селом Тарановка (который произошел в марте 1943 года — Ред.), бойцов взвода 8-й роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием лейтенанта россиянина П. Н. Широнина. Институт национальной памяти и ряд лидеров общественного мнения призывают не уничтожать «вклад украинцев в борьбу с нацизмом», и на этом основании эта улица осталась на карте города», — пишут в своем Telegram-канале деколонизаторы.

Однако они настаивают, что украинского в названии улицы мало. И дело не только в россиянине Широнине, но и в том, что большинство гвардейцев также происходили не из Украины. В доказательство своей позиции деколонизаторы привели поименный список участников боя. Шесть из них — украинцы, в том числе — харьковчане.

Тем не менее общественники настаивают, что стоит поднять вопрос переименования улицы.

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«Украинцев среди гвардейцев – меньшинство. А сам Петр Широнин – россиянин. Вопрос ее переименования – только дело времени», — считают авторы сообщения.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 17:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты проекта «Деколонизация Украина» настаивают на необходимости переименовать улицу Гвардейцев-Широнинцев в Харькове".