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Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет

Общество 18:35   30.12.2024
Оксана Горун
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет Иллюстрация: Николай Бакшеев/Telegram

Город Златополь (бывший Первомайский) в Харьковской области после переименования готовится сменить флаг и герб. Мэр показал новые версии геральдических символов.

Предложения по поводу флага и герба собирали от жителей громады, отметил городской голова Златополя Николай Бакшеев. В дальнейшем полученные рисунки отдали экспертам — для доработки. В итоге специалисты создали новые большой и малый гербы, а также — флаг.

«Герб-щит колосообразно скошенный слева. В верхнем золотом поле — красный контур звездообразной крепости с четырьмя бастионами, в нижнем зеленом – три пшеничных золотых снопа в левую перевязь. Большой герб: щит обрамлен картушем и увенчан серебряной городской короной. Щитодержатели – два золотых сурка. Под щитом желто-зеленая лента с красной надписью «ЗЛАТОПОЛЬ», под которой — золотые колосья и цветок подсолнечника. Флаг – квадратное полотнище, разделенное по диагонали с верхнего свободного угла на два уровня треугольных поля, в верхнем желтом – красный контур звездообразной крепости с четырьмя бастионами, в нижнем зеленом – три желтых пшеничных снопа», — описал Бакшеев символы, которые разработали для громады.

Он также опубликовал экспертное заключение Украинского геральдического общества, которое оценило творчество жителей Златополя и специалистов, дорабатывавших геральдику. Эксперты отметили оригинальность символики и рекомендовали Златопольскому горсовету утвердить ее.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 18:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город Златополь (бывший Первомайский) в Харьковской области после переименования готовится сменить флаг и герб. Мэр показал новые версии геральдических символов".