«Полный бред»: реакция в соцсетях на переименование городов на Харьковщине

Пользователи в соцсетях преимущественно негативно реагируют на переименования городов на Харьковщине. Накануне, решением депутатов ВР, Красноград и Первомайсикий получили новые названия.

Согласно постановлению ВР, Красноград теперь – Берестин, а Первомайский – Златополь. И в соцсетях новые названия городов люди чаще не поддерживают.

«Ну и живите в своем Берестине. А я буду доживать в Краснограде», «Больные люди», «Полный бред. Красноград был и будет», – пишут пользователи.

При этом активисты проекта «Деколонизация Украина» поблагодарили патриотическую общественность за помощь в переименовании Краснограда.

«Много лет мы работали над тем, чтобы город Красноград в Харьковской области, который был переименован большевиками в честь советского красного флага, получил другое название. Мы искренне благодарим местную патриотическую общественность, которая искала информацию в архивах, отстаивала необходимость изменения названия, когда этот процесс поддерживали единицы», — отметили в telegram-канале проекта.

Разделились мнения и по поводу нового названия Первомайского.

Напомним, 18 сентября, нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Рада провалила принятие постановления о переименовании. После этого вопроса даже заблокировали трибуну. 19 числа депутаты снова вернулись к этому вопросу, его приняли. «За» — 281 депутат. По данным Гончаренко, 328 населенных пунктов будут переименованы. Согласно постановлению ВР новое название получил город Первомайский. Теперь он – Златополь. А вместо Краснограда – Берестин.