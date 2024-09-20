«Повна маячня»: реакція у соцмережах на перейменування міст на Харківщині
Користувачі в соцмережах переважно негативно реагують на перейменування міст на Харківщині. Напередодні, рішенням депутатів ВР, Красноград та Первомайський отримали нові назви.
Згідно з ухвалою ВР, Красноград тепер – Берестин, а Первомайський – Златопіль. І у соцмережах нові назви міст люди частіше не підтримують.
“Ну і живіть у своєму Берестині. А я доживатиму в Краснограді”, “Хворі люди”, “Повна маячня. Красноград був і буде”, – пишуть користувачі.
При цьому активісти проєкту “Деколонізація Україна” подякували патріотичній громадськості за допомогу у перейменуванні Краснограда.
“Багато років ми працювали над тим, щоб місто Красноград у Харківській області, яке було перейменоване більшовиками на честь радянського червоного прапора, отримало іншу назву. Ми щиро дякуємо місцевій патріотичній громадськості, яка шукала інформацію в архівах, відстоювала необхідність зміни назви, коли цей процес підтримували одиниці”, – зазначили в телеграм-каналі проєкту.
Розділилися думки щодо нової назви Первомайського.
Нагадаємо, 18 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Рада провалила ухвалення постанови про перейменування. Після цього питання навіть заблокували трибуну. 19 числа депутати знову повернулися до цього питання, його ухвалили. “За” – 281 депутат. За даними Гончаренка, 328 населених пунктів буде перейменовано. Згідно з постановою ВР нову назву отримало місто Первомайський. Тепер воно – Златопіль. А замість Краснограда – Берестин.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Красноградский, переименование, реакция, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 11:36;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Користувачі в соцмережах переважно негативно реагують на перейменування міст на Харківщині. Напередодні, рішенням депутатів ВР, Красноград та Первомайський отримали нові назви.".