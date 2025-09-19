«Крок вперед» – іноземні партнери про Асоціацію прифронтових міст і громад

Міжнародні партнери у Харкові відреагували на створення Асоціації прифронтових міст і громад. Та пояснили: чому це рішення наразі важливе.

«Україна переживає найтяжчі випробування. Найбільш яскраво це проявляється саме у прифронтових громадах, вони зазнають значної руйнації, але разом з тим вони проявляють і життєстійкість, і єдність, і готовність захищати життя, і зберігати надію. Створення Асоціації прифронтових міст та громад – це потужний крок вперед. Створення Асоціації нагадує нам про те, що ми є сильнішими, коли ми об’єднані. Місцеві громади, національні лідери, міжнародні партнери – коли ми всі працюємо разом заради спільної справи. В серці цієї спільної справи лежить надзвичайно важлива цінність збереження людського життя. Це означає забезпечення роботи усіх служб, безпечної освіти для дітей, функціонування інфраструктури і підтримку внутрішньопереміщених осіб. Це означає, що ми маємо підготуватися для того, щоб створити необхідні умови для повернення людей, забезпечення їх засобами життя, щоб в них були робочі місця, щоб дітям було де вчитися, коли вони повернуться», – сказав менеджер проєктів Управління ООН з обслуговування проєктів Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Езекіль Камангулу на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів».

Він зазначив: попри те, що прифронтові території зазнали найбільших пошкоджень, разом з тим вони мають найбільший потенціал для розвитку.

«За наявності достатньої підтримки, інвестування, за наявності партнерства вони зможуть бути попереду у процесі відновлення, у відбудові домів, лікарень, шкіл, промислових підприємств, які потім будуть працювати на користь громад і всіх націй. ЮНОПС твердо стверджує, що буде підтримувати прифронтові громади в Харківській, Сумській, Миколаївській, Чернігівській областях і інших прифронтових регіонах. Разом ми можемо забезпечити, щоб відновлення було людинаорієнтованим, інклюзивним та сталим», – підкреслив Езекіль Камангулу.

Нагадаємо, прифронтові міста та громади України об’єдналися в асоціацію. Рішення прийняли під час установчого форуму в Харкові 18 вересня. Участь у заході, який ініціювала Харківська мерія, взяли керівники обласних центрів і громад із різних прифронтових регіонів України. Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей. Пояснюючи сенс об’єднання, міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив, що всі міста, які знаходяться поруч із фронтом, стикаються зі схожими викликами. Реальність у цих громадах інша, ніж у тилових. І цю специфіку держава має враховувати при формуванні політики, ухваленні рішень і розподілі фінансів. Очолив цю асоціацію Терехов.