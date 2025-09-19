Відновлення та бізнес – представниця ПРООН у Харкові про пріоритети

Керівниця з регіонального відновлення Програми розвитку ООН Ана Лукатела зазначила, що продовжують працювати з прифронтовими громадами України. Вона розповіла про головні пріоритети на наступні роки.

«Останні три роки ми тісно працюємо з деокупованими громадами в Харківській, Сумскій, Миколаївській областях. Ми будемо продовжувати працювати з вами і підтримувати громади. Принаймні протягом наступних трьох років в нас вже є підтверджене фінансування на цей період. Ми будемо фокусуватися, в першу чергу, на відновленні. Також енергетика. За останні три роки ПРООН надав підтримку у забезпеченні 475 МВт енергії. По більш ніж 2 тис. будівель було розібрано завали. Ці наші пріоритети залишатимуться і на майбутнє, так само як переробка і повторне використання зруйнованих будівель. Також ми будемо продовжувати надавати технічну підтримку, підтримку у розбудові політики. Ми також вчимося і цей обмін досвідом є надзвичайно важливим», – сказала Ана Лукатела на форумі «Стратегічні виміри міст-форпостів» в Харкові.

Вона продовжує: ще один напрямок – створення умов для повернення населення. Зазначає: для цього необхідно надавати якісні послуги для громадян.

«Адміністративні, соціальні послуги, послуги в сфері охорони здоров’я. Ми підтримуємо 85 громад, щоб вони могли надавати якісні послуги більше ніж 2,5 млн громадян. Побудова ЦНАП, побудова центрів життєстійкості та центрів допомоги людям з обмеженими можливостями», – підкреслила представниця ПРООН.

У пріоритетах також бізнес, підтримка ветерані, молоді та переселенців.

«За останні три роки ми побудували понад 15 ветеранських хабів. І центрів надання послуг для ветеранів. І також ми продовжуємо підтримувати громади, які найбільше потребують допомоги. Ми маємо офіси в Харкові, Полтаві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі. І також ми залишаємося і працюємо», – підсумувала Ана Лукатела.

Нагадаємо, прифронтові міста та громади України об’єдналися в асоціацію. Рішення прийняли під час установчого форуму в Харкові 18 вересня. Участь у заході, який ініціювала Харківська мерія, взяли керівники обласних центрів і громад із різних прифронтових регіонів України. Зокрема, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Чернігівської та Сумської областей. Пояснюючи сенс об’єднання, міський голова Харкова Ігор Терехов відзначив, що всі міста, які знаходяться поруч із фронтом, стикаються зі схожими викликами. Реальність у цих громадах інша, ніж у тилових. І цю специфіку держава має враховувати при формуванні політики, ухваленні рішень і розподілі фінансів. Очолив цю асоціацію Терехов.

