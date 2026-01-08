Здійснилося: бізнесу Харківщини обіцяють гроші на відновлення, але є нюанси 📹

Підприємці Харківщини, чиє майно (будівлі, обладнання) було пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни, готуються подавати документи на отримання компенсації. Адже можливість, про яку бізнес просив чи не від початку повномасштабної агресії РФ, нарешті з’явилася. Офіційно подавати заявки можна з 1 січня 2026 року, але поки що харків’яни цього не робили.

Як пояснив МГ “Об’єктив” президент ГО “Асоціація приватних роботодавців” Олександр Чумак, програма з’явилася, але її фінансування дозволить охопити обмежену кількість бізнесів. Максимальна сума, яку може отримати один суб’єкт господарювання, – 10 мільйонів гривень.

“На цей рік виділено державою 1 мільярд гривень, який буде виплачено компаніям, які зазнали втрат. Але сума ця не може бути більше, ніж 10 мільйонів гривень. Тобто 100 компаній в цьому році зможуть отримати таку компенсацію. Якщо у вас було збитків, наприклад, на умовно 1 мільйон доларів, то вам компенсують тільки четверту частину від цієї суми. Неповне рішення для бізнесу, який зазнає втрат. Але хоча б щось. Тому ми будемо працювати в напрямку збільшення цієї суми, збільшення загалом бюджету на компенсацію цих втрат, а також в напрямку компенсації втрат бізнесів за рахунок країни-агресорки, конкретно активів російських компаній, які знаходяться в країнах Європи, Америки чи в інших країнах”, – зазначив Чумак.

Постанова № 1541, що регулює надання часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання, знищеного чи пошкодженого внаслідок агресії РФ, Кабмін ухвалив 28 листопада 2025 року. Програма є частиною кампанії “Зроблено в Україні”, а адмініструє її Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Компенсації обіцяють бізнесу на територіях підвищеного ризику у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях (за винятком окупованих територій). Для участі у програмі необхідно сплатити одноразовий внесок у розмірі 0,5% від можливої ​​суми збитків, заявлених до компенсації. Програма поширюється на майно, яке було пошкоджене або знищене після 1 числа місяця, що настає за датою набрання чинності постановою Кабміну № 1541.

“Попередні консультації, які ми проводили, говорять про те, що це можуть бути компанії, які отримали пошкодження в попередніх періодах. Для цього треба підготувати відповідний пакет документів, який є на сайті Міністерства економіки. По прифронтових територіях, конкретно по Харківській області, в цьому напрямку буде працювати Експортно-кредитне агентство (ЕКА). Ми зараз ведемо з ними комунікації, щоб цей інструмент був наданий з роз’ясненнями для того, щоб його запустити в Харківській області”, – розповів президент Асоціації приватних роботодавців.

Чумак поінформував, що у програмі планують брати участь підприємства, які раніше готували заявки на отримання гранту на виробництво переробної промисловості, максимальна допомога на оновлення пошкодженого обладнання в межах якого становить 16 мільйонів гривень. Серед них – ТОВ «Харків Хімпром» у селищі Васищеве, яке зазнало руйнувань внаслідок атаки «шахедів» у ніч проти 28 травня 2025 року.

Президент Асоціації приватних роботодавців також пояснив, що до 10 мільйонів гривень компенсації можуть отримати лише власники комерційних активів.

«Якщо ви, наприклад, орендували приміщення в когось і було знищення, то це приміщення може бути компенсоване саме власнику, а не тому, хто був орендатором. І дуже важливе питання, якщо це була приватна власність у вигляді житлової квартири, то вона не підпадає під цей інструмент. Тобто власник квартири може звертатися по “єВідновленню” і там отримати компенсацію», — додав Чумак.

За даними платформи Rise Together, загалом на Харківщині внаслідок російської агресії постраждало до тисячі підприємств.