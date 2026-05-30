Двоє людей загинули, четверо постраждали: Синєгубов про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 18 населених пунктів області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів двоє загинули, постраждали чотири людини.

«У селищі Білий Колодязь загинули 65-річна жінка і 46-річний чоловік, постраждав 60-річний чоловік; у селі Шестакове зазнав поранень 46-річний чоловік; у селищі Золочів зазнала гострої реакції на стрес 67-річна жінка; у селі Гусинка постраждав 34-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Ворог випустив на регіон сім БпЛА типу «Герань-2», шість «молний», вісім FPV-дронів, тип ще 41 безпілотника встановлюють.

Внаслідок обстрілів є руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.