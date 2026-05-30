Кривдив дружину на очах у дітей: підозру вручили чоловіку на Харківщині
Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства.
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що у родині, де виховуються п’ятеро неповнолітніх дітей, чоловік систематично влаштовував конфлікти.
«Під час сварок він ображав та принижував дружину, виражався нецензурною лайкою, а також завдавав їй ляпасів. Усе це відбувалося на очах у дітей. Через постійний психологічний тиск та напружену атмосферу жінка зверталася по допомогу до поліції», – розповіли правоохоронці.
Копи двічі складали щодо чоловіка адміністративні матеріали за фактами домашнього насильства, виносили термінові заборонні приписи, проводили з ним профілактичну роботу та роз’яснювали правові наслідки його дій.
«Однак це дало лише тимчасовий результат, і домашнє насильство родині продовжувалося. Відтак за зверненням потерпілої слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ та повідомили чоловіку про підозру», – зазначили у поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до двох років.
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що зупинили знущання чоловіка над власною родиною. 10 травня копи отримали повідомлення про домашнє насильство в одній із сімей Харківського району. Як виявилося, домашній тиран – 50-річний чоловік, який знущався зі своєї 44-річної дружини та 16-річної доньки.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: домашнє насильство, Нацполіція, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2026 в 12:34;