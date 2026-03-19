Сестра погрожувала малолітньому братові: до поліції звернулася мати дітей

До поліції звернулася 40-річна жінка, яка повідомила про неналежну поведінку своєї 20-річної доньки.

Жінка розповіла, що дівчина ображає та загрожує фізичною розправою своєму 12-річному братові, передають у ГУ Нацполції у Харківській області.

“Поліцейські склали відносно порушниці адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесли терміновий заборонний припис із заходами заборони в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. Правоохоронці попередили порушницю про адміністративну відповідальність у разі порушення термінового заборонного припису”, – зазначили копи.

Крім цього, поліцейські повідомили про ситуацію службі у справах дітей у Салтівському районі. Співробітники провели з сім’єю роз’яснювальну бесіду.