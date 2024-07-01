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За вбивство брата 8 років тюрми отримав харків’янин: вину визнав частково

Суспільство 15:24   01.07.2024
Вікторія Яковенко
За вбивство брата 8 років тюрми отримав харків’янин: вину визнав частково

28-річний чоловік, який забив власного брата до смерті у Харкові, отримав вирок.

За даними Харківської обласної прокуратури, трагедія сталася 22 листопада 2021 року в одній з квартир по вулиці Манюшка під час святкування дня народження обвинуваченого. Чоловік разом з гостями, серед яких був і його родич, вживали алкоголь. Між братами виникла суперечка.

«Дочекавшись, поки родич вийде в коридор, іменинник підійшов до брата і не менше семи разів вдарив його по голові молотком, який взяв із собою. За декілька годин від отриманих травм потерпілий помер у лікарні», – з’ясували правоохоронці.

У суді фігурант визнав вину лише частково і акцентував на тому, що не мав наміру позбавляти брата життя.

Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-річний чоловік, який забив власного брата до смерті у Харкові, отримав вирок.".