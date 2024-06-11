Ледь не забив до смерті товариша: харків’янина «посадили» на 8 років

35-річний харків’янин, який ледь не вбив товариша, отримав вирок.

Інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді компанія знайомих відпочивала та вживала алкогольні напої у помешканні по вулиці Глібівська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Проте «градус» бесіди між обвинуваченим та його 33-річним товаришем стрімко підвищився. Чоловіки почали сваритись, але словами конфлікт вирішити не вдалось. Обвинувачений завдав ударів ножем біля ока та у грудну клітину потерпілого, а потім продовжив бити кулаками по обличчю та тулубу, додали правоохоронці.

«Життя постраждалого вдалось врятувати завдяки тому, що присутні викликали «швидку». Зловмисник, у свою чергу, швидко втік з місця злочину. Правоохоронці викрили його. У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав», – зазначили у прокуратурі.

Суд визнав чоловіка винним за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років.