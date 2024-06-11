Ледь не забив до смерті товариша: харків’янина «посадили» на 8 років
35-річний харків’янин, який ледь не вбив товариша, отримав вирок.
Інцидент стався у грудні 2023 року. Тоді компанія знайомих відпочивала та вживала алкогольні напої у помешканні по вулиці Глібівська, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Проте «градус» бесіди між обвинуваченим та його 33-річним товаришем стрімко підвищився. Чоловіки почали сваритись, але словами конфлікт вирішити не вдалось. Обвинувачений завдав ударів ножем біля ока та у грудну клітину потерпілого, а потім продовжив бити кулаками по обличчю та тулубу, додали правоохоронці.
«Життя постраждалого вдалось врятувати завдяки тому, що присутні викликали «швидку». Зловмисник, у свою чергу, швидко втік з місця злочину. Правоохоронці викрили його. У судовому засіданні зловмисник свою вину не визнав», – зазначили у прокуратурі.
Суд визнав чоловіка винним за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 ККУ). Він проведе у тюрмі 8 років.
Читайте також: Кохав зі школи, але вбив і сховався у шафі матері – харків’янину дали 14 років
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: приговор, прокуратура, суд, товарищ, убил, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ледь не забив до смерті товариша: харків’янина «посадили» на 8 років»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний харків’янин, який ледь не вбив товариша, отримав вирок.".