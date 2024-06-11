Едва не забил до смерти товарища: харьковчанина «посадили» на 8 лет

35-летний харьковчанин, едва не убивший товарища, получил приговор.

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Тогда компания знакомых отдыхала и употребляла алкогольные напитки в квартире по улице Глебовской, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Однако «градус» беседы между обвиняемым и его 33-летним товарищем стремительно повысился. Мужчины начали ссориться, но словами конфликт решить не удалось. Обвиняемый нанес удары ножом в глаз и в грудную клетку потерпевшего, а затем продолжил бить кулаками по лицу и туловищу, добавили правоохранители.

«Жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря тому, что собравшиеся вызвали «скорую». Злоумышленник, в свою очередь, быстро сбежал с места преступления. Правоохранители разоблачили его. В судебном заседании злоумышленник своей вины не признал», — отметили в прокуратуре.

Суд признал мужчину виновным по факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ). Он проведет в тюрьме 8 лет.