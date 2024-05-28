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Любил со школы, но убил и спрятался в шкафу матери – харьковчанину дали 14 лет

Происшествия 22:50   28.05.2024
Оксана Якушко
Любил со школы, но убил и спрятался в шкафу матери – харьковчанину дали 14 лет Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд признал виновным 32-летнего мужчину в умышленном убийстве девушки, в которую тот был влюблен со школьных лет, и дал ему 14 лет заключения, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Трагические события произошли 28 октября 2018 в Харькове. Обвиняемый и потерпевшая были знакомы с детства. В школьные годы мужчина всячески проявлял к девушке знаки внимания. Однако она не хотела развития романтических отношений, но они остались друзьями. В дальнейшем потерпевшая вышла замуж за другого мужчину и родила двоих детей.

Она продолжала поддерживать дружеские отношения с бывшим одноклассником. Однако он это воспринимал как надежду на построение семьи.

В тот трагический день они встретились возле одного из супермаркетов в Харькове и решили обсудить общение. Муж предложил пойти к нему. В квартире женщина еще раз высказывала свое мнение, что они могут быть только друзьями. Муж разозлился, ударил пострадавшую по лицу. Женщина вышла из квартиры, мужчина настиг ее, схватил и закрыл ей рукой нос и рот. Она потеряла сознание, а злоумышленник затащил ее в свою квартиру. К сожалению, женщина уже была мертва. Он просидел с ее телом сутки в квартире.

Затем он вышел из жилья и выключил во всем подъезде свет. Вернувшись, мужчина раздел пострадавшую, вытащил тело жертвы на улицу и положил его рядом со скамейкой, находившейся у подъезда. Вещи женщины он выбросил в уличную мусорку.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства в квартире его матери: он прятался в шкафу. До вынесения приговора убийца находился под стражей.

В судебном заседании мужчину свою вину не признал, отметив, что убивать женщину он не хотел. Решение вынес Фрунзенский районный суд Харькова.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 22:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 32-летнего мужчину в умышленном убийстве девушки, в которую тот был влюблен со школьных лет, и дал ему 14 лет заключения, сообщила Харьковская областная прокуратура.".