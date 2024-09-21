История любви длиной в 60 лет: в Харькове – бриллиантовая свадьба (фото)

В Харькове супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу.

«Взрослый сын – свидетель на бриллиантовой свадьбе родителей – это не сюжет романтического кино, а реальная история харьковчан Леонида Савича и Валентины Федоровны. Специалисты Первого отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове снова засвидетельствовали историю любви, длиной в 60 лет», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

В ведомстве приглашают всех желающих отметить годовщину супружеской жизни, буквально воспроизведя первую церемонию, в отделы ЗАГС.