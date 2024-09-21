История любви длиной в 60 лет: в Харькове – бриллиантовая свадьба (фото)
Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции
В Харькове супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу.
«Взрослый сын – свидетель на бриллиантовой свадьбе родителей – это не сюжет романтического кино, а реальная история харьковчан Леонида Савича и Валентины Федоровны. Специалисты Первого отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Харькове снова засвидетельствовали историю любви, длиной в 60 лет», — сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
В ведомстве приглашают всех желающих отметить годовщину супружеской жизни, буквально воспроизведя первую церемонию, в отделы ЗАГС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ЗАГС, любовь, свадьба, супруги, Харьков, юстиция;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 19:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове супруги отпраздновали бриллиантовую свадьбу.".