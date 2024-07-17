Бриллианты, звезды, миллиардеры. Как прошла свадьба года в Индии (фото)

Семья Амбани позирует для фотографий по прибытии на свадебную церемонию в пятницу в Мумбаи. Суджит Джайсвал/AFP/Getty Images

Миллиардер-наследник Анант Амбани женился на своей давней подруге Радхике Мерчант в Мумбаи на пышной церемонии, на которой присутствовали Ким и Хлоя Кардашьян, два бывших премьер-министра Великобритании, легенды индийского спорта и некоторые из самых известных лиц Болливуда. За свадьбой последовала церемония благословения в субботу, где премьер-министр Индии Нарендра Моди одарил молодую пару и их семьи наилучшими пожеланиями, пишет CNN.

Празднества выходного дня завершились в воскресенье экстравагантным приемом, или «Мангал Утсав» (фестивалем блаженства), после чего участники вылетели из Мумбаи.

Семья, владеющая крупнейшей частной корпорацией Индии Reliance Industries, не жалела средств. Основанный дедом Ананта, конгломерат теперь управляется его отцом Мукешем, чье состояние, по данным Forbes, превышает 122 миллиарда долларов.

Принадлежащий Амбани конференц-центр Jio World вместимостью 16 000 человек, где в течение всех выходных проходили свадебные мероприятия, был преобразован в миниатюрную версию священного индийского города Варанаси с цветочными инсталляциями и экстравагантными декорациями, украшенными золотом и серебром.

В течение трехдневной вечеринки пара несколько раз меняла наряды, появляясь в череде замысловатых, изготовленных на заказ нарядов, прославляющих наследие и культуру страны.

Свадебный ансамбль Мерчант был разработан индийским лейблом Abu Jani Sandeep Khosla и включал в себя зардози цвета слоновой кости (сложный тип металлической вышивки) на шелке и 5-метровую (16,4 фута) фату. Она дополнила образ драгоценностями, которые тети и сестры надевали на свои собственные свадьбы. Позже она переоделась в роскошный красно-золотой наряд для церемонии, на которой индийские невесты символически прощаются со своими родственниками, прежде чем присоединиться к семье своего жениха.

Амбани тем временем прибыл на красную дорожку в золотом шервани в паре с кроссовками. Для церемонии бракосочетания он был одет в красный шервани, сшитый на заказ Sabyasachi Mukherjee, с большим зеленым ожерельем на шее.

Для субботней церемонии благословения Мерчант снова надела индивидуальное украшение от Абу Джани Сандипа Хослы, который сотрудничал с современным художником и скульптором Джаясри Бурманом, чтобы создать уникальное украшение, вышитое настоящим золотом.

«Этот наряд прославляет союз пары «через глубоко значимые образы», — написала в Instagram стилист Merchant Риа Капур. «Человеческие фигуры, представляющие счастливую пару, излучают небесную ауру, которая чтит божественность в их человечности. Фауна отображает любовь Ананта к животным, особенно к слонам, которые считаются благоприятными и красивыми».

На приеме в воскресенье гости интерпретировали дресс-код «индийский шик», смешав классическую индийскую моду с современными стилями. Мерчант была одета в золотой металлический корсет из кутюрной линии Alta Moda от Dolce and Gabbana, а также в юбку того же оттенка от индийского дизайнера Анамики Кханна.

Месяцы планирования

Неизвестно точно, сколько Амбани потратили на празднование, которое включало месяцы предсвадебных вечеринок, хотя отраслевые оценки уверенно оценивают общую сумму в сотни миллионов долларов. Инсайдеры работали месяцами, чтобы воплотить в жизнь видение пары, сотрудничая с семьей, чтобы воплотить в жизнь сложные детали — от цветочных композиций до дизайна декораций.

Известный свадебный дизайнер Престон Бейли, работавший с Сереной Уильямс и Леброном Джеймсом, получил заказ на создание гигантских цветочных арт-инсталляций для выходных.

В разговоре с CNN по электронной почте перед пятничной церемонией Бейли похвалил внимание матери Амбани Ниты к деталям. Это было «не что иное, как чистая гениальность, и она действительно сосредоточена на том, чтобы представить миру огромный творческий талант Индии посредством этих свадеб», — сказал он.

Вдохновением для проектов Бейли послужила любовь пары к животным и недавно открытый Амбани заповедник для животных Vantara в западном индийском городе Джамнагар. Его скульптурные творения включали гигантскую экспозицию воздушных шаров и более 60 цветочных животных, включая жирафов, двух огромных туканов, обезьян, сидящих на деревьях внутри помещения, и гигантскую лошадь из красных и розовых цветов.

«Я занимаюсь бизнесом уже более 40 лет… (но) я никогда не видел ничего столь же замысловатого, как эта свадьба, и я верю, что она принесет столько позитивных отзывов и осведомленности о великой творческой культуре художников Индии», — сказал Бейли, который также работал над свадьбами двух старших братьев и сестер Амбани, Акаша и Иши.

Известный индийский модельер и креативный директор свадьбы Маниш Малхотра ранее рассказал CNN, что его «руководящим принципом» было «сохранение сути Индии».

«Каждая деталь, от декора и кухни до нарядов и атмосферы; каждое мероприятие, от яркого Сангита (традиционного вечера музыки и танцев, на котором выступил Джастин Бибер) до торжественного дня свадьбы и грандиозного приема, призвано погрузить гостей в атмосферу радости, любви и праздника», — написал он по электронной почте.

Критика свадьбы за расточительство

Подробности празднования стали главной темой местных новостей и вызвали ажиотаж в социальных сетях, однако многие в Индии — самой густонаселенной стране мира с 1,4 миллиарда человек — раскритиковали роскошь, продемонстрированную в стране с вопиющим разрывом в уровне благосостояния и где миллионы людей живут в нищете.

«Позор людям, которые празднуют неравенство доходов в стране, где нам нужно перераспределение богатства», — написала в Twitter комик и критик социальных сетей Шамита Ядав, которая публикует посты в социальных сетях под псевдонимом The Ranting Gola.

«Мы действительно бедная страна», — заявил старший научный сотрудник Центра политических исследований Сушант Сингх. «Это совершенно неприемлемо. Но дело в том, что половина крупных СМИ Индии принадлежит г-ну Амбани, поэтому маловероятно, что крупные СМИ Индии скажут, что это ужасно».

Помимо финансовых затрат на свадьбу и празднества, существуют и другие, менее заметные затраты: затраты на планету.

По словам Эшвина Малваде, соучредителя Greenmyna, консалтинговой компании по устойчивым свадьбам в Мумбаи, среднестатистическая индийская свадьба на 300 человек обычно производит от 1,5 до 2 тонн отходов и около 30–40 тонн выбросов углерода — без учета поездок гостей. Источниками выбросов являются масштабные банкеты и энергия, используемая экстравагантными световыми шоу.

Он добавил, что такое масштабное мероприятие, как празднование Амбани-Мерчанта, выделит гораздо больше углерода, чем даже самая большая и роскошная индийская свадьба. А еще есть путешествия, и несколько высокопоставленных гостей на фотографиях покидают Мумбаи через частный реактивный терминал международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи.

Малваде также указал на воздействие на окружающую среду предсвадебной вечеринки Амбани в Джамнагаре, на которой присутствовали публичные личности со всего мира, на четырехдневный круиз по Средиземному морю, организованный для гостей; и на выбросы, необходимые для перелетов таких певцов, как Рианна и Джастин Бибер, для выступлений на различных мероприятиях.

Кто приехал на свадьбу года

Марк Цукерберг, Билл Гейтс и Иванка Трамп были среди видных международных деятелей, которые прилетели в Индию на экстравагантную предсвадебную вечеринку наследника миллиардера Ананта Амбани, которая завершилась в воскресенье.

На трехдневном празднике, на котором выступили поп-звезда Рианна и фокусник Дэвид Блейн, присутствовало около 1200 гостей из Кремниевой долины, Болливуда и других стран, среди которых были легенда крикета Сачин Тендулкар и актер Шахрукх Кхан, а также многие другие индийские знаменитости.

Праздничные мероприятия в минувшие выходные прошли в Джамнагаре, в западном штате Гуджарат, недалеко от главного нефтеперерабатывающего завода Reliance.

Аэропорт города, который обычно обслуживает менее 10 рейсов в день, сообщил о всплеске активности. В субботу руководство аэропорта сообщило, что для этого феерического мероприятия прибыло около 130 рейсов.

По данным агентства Reuters, гостям были предоставлены чартерные самолеты из Нью-Дели и Мумбаи, а также услуги парикмахеров, визажистов и драпировщиков.

Благотворительное подразделение семейного бизнеса Амбани, Reliance Foundation, сообщило, что для изготовления «гобелена мечты» к свадьбе были привлечены ткачи, а для изготовления свечей для гостей были наняты мастера с нарушениями зрения.

Специально для свадьбы строится новый индуистский храмовый комплекс, который позднее будет открыт для публики.

В среду семья Амбани организовала совместный ужин для более чем 50 000 жителей деревни.