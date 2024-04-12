Имперская башня махараджей Амбани – как живет самая богатая семья Индии

Большой, большой, Амбани. Когда дело доходит до этой семьи индийских миллиардеров, превосходная степень не лишняя. Это относится к свадьбам и помолвкам их детей, но особенно к их «дому». Мукеш Амбани (66 лет, состояние около $117 млрд, 9 место в списке самых богатых бизнесменов планеты), глава Reliance Industries Limited, проживает со своей семьей во втором по дороговизне частном доме в мире «Антилия», пишет BILD.

Высота строения 173 метра, 27 этажей: «Антилия» площадью около 37 000 м₂, что почти в три раза больше Рейхстага (13 290 м₂ площади). Башня стоит на участке площадью один гектар на Алтамаунт-роуд в Мумбаи (Индия).

Здание строили с 2006 по 2010 год по проекту архитекторов Perkins+Will из Чикаго (США). Говорят, что идея пришла в голову жене миллиардера Ните Амбани (60 лет) во время пребывания в отеле Mandarin Oriental в Нью-Йорке, когда она смотрела Центральный парк.

Жилая башня рассчитана на землетрясение силой 8 баллов. В дизайн входят растения лотоса и солнце. Кроме того, здание основано на традиционной индийской концепции, сравнимой с фэн-шуй. Это означает, что все основано на квадрате.

ReichTURM имеет несколько уровней сада, которые, помимо прочего, служат для обеспечения тени здания, что очень желательно в жарком Мумбаи. Один из садов отделяет гараж от жилых помещений наверху.

Новый «сосед»: Rolls-Royce Phantom в розовом цвете

Амбани любят роскошные автомобили, и, как говорят, их около 170! Новый «сосед»: розовый Rolls-Royce Phantom. Он принадлежит Ните Амбани.

В шестиэтажном гараже «Антилия» можно найти и другие сокровища автомобильного искусства, такие как Mercedes-Maybach S600 Guard, BMW 760Li , Ferrari 812 Superfast, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Maserati Levante и Rolls-Royce. Куллинан.

Но Амбани любят не только свои машины. В вестибюле есть девять скоростных лифтов, которые ведут на парковку, в номера и резиденции Амбани. Два лифта предназначены для персонала. Две лестницы ведут из вестибюля в бальный зал открытой планировки.

Отдельная танцевальная студия была открыта для Ниты Амбани, обученной храмовой танцовщицы. Здесь также есть кафе-мороженое, храм, оздоровительный центр со спа-центром и центром йоги, а также снежная комната!

Около 600 сотрудников заботятся о благополучии Амбани, и их зарплата выше средней. Например, по данным «India Times», личный повар зарабатывает около 200 000 индийских рупий в месяц, что эквивалентно 2230 евро. Для сравнения: средняя зарплата в Индии составляет около 360 евро в месяц.

Содержание здания стоит около 27 000 евро в месяц.

Читайте также: Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой