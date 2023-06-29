Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
Американский миллиардер Делл Лой Хансен побывал сегодня, 29 июня, в Дергачах, где поработал в общественной столовой.
О приезде Хансена на Харьковщину сообщил глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«При тесном сотрудничестве Дергачевской военной администрации с международными донорами в марте благотворительной организацией «To Ukraine with love» в Дергачах была открыта общественная столовая, которая ежедневно обеспечивает бесплатными горячими обедами около 1500 социально незащищенных жителей громады. Сегодня по нашему приглашению в Дергачевщину посетил американский миллиардер Делл Лой Хансен, главный донор организации», — сообщил Задоренко.
Он опубликовал фото, на которых Хансен не только готовит в столовой в Дергачах, но и раздает порции еды местным жителям.
Глава Дергачевской громады сообщил, что вручил Хансену медаль «За верность украинскому народу».
«Во время встречи с господином Хансеном мы обозначили дальнейшее сотрудничество, в частности, расширение работы общественной столовой на нужды жителей деоккупированных населенных пунктов. Мы также обсудили возможность строительства в Дергачах нового модульного городка для незащищенных слоев населения, оставшихся в результате войны без жилья. В этом вопросе достигнуто предварительное понимание», — проинформировал мэр Дергачей.
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Делл Лой Хансен является основателем и генеральным директором Wasatch Group, инвестиционной компании в сфере недвижимости. Его компания владеет и управляет десятками объектов недвижимости в США, стоимость которых превышает миллиард долларов. Кроме того, он — владелец Real Salt Lake of Major League Soccer и других связанных футбольных команд.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 21:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский миллиардер Делл Лой Хансен побывал сегодня, 29 июня, в Дергачах, где поработал в общественной столовой".