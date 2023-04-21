Японец, переехавший в Харьков, открыл бесплатное кафе на Салтовке (видео)
75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который после полномасштабного вторжения переехал в Харьков, продолжает помогать горожанам. Недавно он открыл на Салтовке кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
Фуминори арендовал помещение на рынке в районе станции метро «Героев Труда», сообщает издание «Укринформ».
В меню FuMi Caffe — супы, борщ, каши, макароны, мясные блюда, пирожки, булочки, пончики с чесноком и чай. Кафе поддерживают финансово благотворители, неравнодушные соотечественники японца.
«По крайней мере раз в день я могу обеспечить людей едой», — говорит волонтер.
Приходят в FuMi Caffe знакомые Фуминори, работники соседних торговых павильонов и их покупатели, горожане, ожидающие транспорт, а также прохожие. Больше всего японец радуется юным посетителям, для которых есть игрушки и конфеты.
«Хочу, чтобы люди улыбались», — говорит Фуминори.
Фото: Facebook Фуминори Цучико
Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который после полномасштабного вторжения переехал в Харьков, продолжает помогать горожанам. Недавно он открыл на Салтовке кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.".