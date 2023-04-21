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Японец, переехавший в Харьков, открыл бесплатное кафе на Салтовке (видео)

Общество 19:50   21.04.2023
Елена Нагорная
Японец, переехавший в Харьков, открыл бесплатное кафе на Салтовке (видео) Фото: Facebook Фуминори Цучико

75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который после полномасштабного вторжения переехал в Харьков, продолжает помогать горожанам. Недавно он открыл на Салтовке кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.

Фуминори арендовал помещение на рынке в районе станции метро «Героев Труда», сообщает издание «Укринформ».

В меню FuMi Caffe — супы, борщ, каши, макароны, мясные блюда, пирожки, булочки, пончики с чесноком и чай. Кафе поддерживают финансово благотворители, неравнодушные соотечественники японца.

«По крайней мере раз в день я могу обеспечить людей едой», — говорит волонтер.

Приходят в FuMi Caffe знакомые Фуминори, работники соседних торговых павильонов и их покупатели, горожане, ожидающие транспорт, а также прохожие. Больше всего японец радуется юным посетителям, для которых есть игрушки и конфеты.

«Хочу, чтобы люди улыбались», — говорит Фуминори.


Фото: Facebook Фуминори Цучико

Напомним, 75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 19:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летний японский волонтер Фуминори Цучико, который после полномасштабного вторжения переехал в Харьков, продолжает помогать горожанам. Недавно он открыл на Салтовке кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.".