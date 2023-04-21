Японець, який переїхав у Харків, відкрив безкоштовне кафе на Салтівці (відео)

75-річний японський волонтер Фумінорі Цучіко, який після повномасштабного вторгнення переїхав у Харків, продовжує допомагати містянам. Нещодавно він відкрив на Салтівці кафе, в якому безкоштовно годує людей гарячими обідами та пиріжками.

Фумінорі орендував приміщення на ринку в районі станції метро “Героїв Праці”, повідомляє видання “Укрінформ”.

У меню FuMi Caffe – супи, борщ, каші, макарони, м’ясні страви, пиріжки, булочки, пончики з часником та чай. Кафе підтримують фінансово благодійники, небайдужі співвітчизники японця.

“Принаймні раз на день я можу забезпечити людей їжею”, – каже волонтер.

Приходять у FuMi Caffe знайомі Фумінорі, працівники сусідніх торгових павільйонів та їхні покупці, містяни, які чекають на транспорт, а також перехожі. Найбільше японець радіє юним відвідувачам, для яких є іграшки та цукерки.

“Хочу, щоб люди посміхалися”, – каже Фумінорі.



Фото: Facebook Фумінорі Цучіко

Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав в Харків, на Салтівку.