Японець-волонтер, що жив із людьми в метро Харкова, залишився в місті назавжди

75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, а нещодавно продав будинок в Японії та переїхав в Харків, на Салтівку.

З виходом на пенсію Фумінорі вирішив подорожувати світом. Новина про війну проти України застала його в Польщі, а там волонтери розповіли про підземне життя в Харкові. Фумі, так його звуть друзі, жив на станції метро “Героїв праці”. Найбільше, каже, дошкуляв холод і рукомийник замість душа, йдеться у репортажі “ТСН”.

“Влітку було добре. Ось так холодною водою вмивався. Але взимку… О, Господи, як же було холодно”, – згадує чоловік.

Фумінорі готував їжу, розважав дітей та дорослих. Про життя у підземці розповідав у Facebook та збирав пожертвування для харків’ян.

“Спочатку там годували ресторани. Возили їжу, все було добре, але 9 місяців жоден благодійний фонд не може годувати. Спочатку нас було 3 тисячі людей, потім менше-менше – 700 людей стало, потім – 150. Це ж все кошти, розумієте? Фумі організував сніданки. Ми кожного дня роздавали сніданки”, — розповідає харків’янка Наталія.

Разом із друзями японець ризикував життям та щодня бігав під обстрілами в магазин за їжею для людей на станції.

“Він каже: о, бомба? Я кажу: так. Він каже: поряд? – Ні. А він: о, добре, пішли. І ми йшли. Каже, що на мене бомба ніколи не впаде”, – сміється від спогадів Наталія.

Коли люди виїхали з метро, ​​Фумінорі вирішив не втрачати зв’язку з ними та продовжив допомагати. Роздає продукти лише своїм підземним друзям.

“У метро було добре. Усі люди були разом і ми спілкувались багато. Вони були дуже добрі до мене, піклувалися через мій вік. Але я завжди казав: я ще багато чого можу”, – стверджує чоловік.

Нещодавно Фумінорі вирішив залишитись в Харкові назавжди. Продав свій будинок в Японії та винайняв квартиру на Салтівці. У Токіо в нього залишилися дві дорослі дочки. Каже, пообіцяв приїжджати на свята.

“Харків – це круто! І я житиму у Харкові й після перемоги. У мене вже немає дому в Японії. Я усе продав. Тому я тут назавжди та допомагатиму харків’янам”, – каже японець.

Щотижня Фумінорі вивозить набиті візки із супермаркету та зустрічається зі своїми товаришами. Це пів сотні пенсіонерів, яким не вистачає грошей на життя, тож чоловік продовжує збирати кошти їм на допомогу.