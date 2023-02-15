Японец-волонтер, живший с людьми в метро Харькова, остался в городе навсегда

75-летний японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, а недавно продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку.

С выходом на пенсию Фуминори решил путешествовать по миру. Новость о войне против Украины застала его в Польше, а там волонтеры рассказали о подземной жизни в Харькове. Фуми, так его зовут друзья, жил на станции метро «Героев труда». Больше всего, говорит, донимал холод и рукомойник вместо душа, говорится в репортаже «ТСН».

«Летом было хорошо. Вот так холодной водой умывался. Но зимой… О, господи, как же было холодно», — вспоминает мужчина.

Фуминори готовил еду, развлекал детей и взрослых. О жизни в подземке рассказывал в Facebook и собирал пожертвования для харьковчан.

«Сначала там кормили рестораны. Возили еду, все было хорошо, но девять месяцев ни один благотворительный фонд не может кормить. Сначала нас было 3 тысячи человек, потом меньше, меньше — 700 человек стало, потом — 150. Это же все средства, понимаете? Фуми организовал завтраки. Мы каждый день раздавали завтраки», — рассказывает харьковчанка Наталья.

Вместе с друзьями японец рисковал жизнью и ежедневно бегал под обстрелами в магазин за едой для людей на станции.

«Он говорит: о, бомба? Я говорю: да. Он говорит: рядом? — Нет. А он: о, хорошо, пошли. И мы шли. Говорит, что на меня бомба никогда не упадет», — смеется от воспоминаний Наталья.

Когда люди выехали из метро, Фуминори решил не терять с ними связь и продолжил помогать. Раздает продукты только своим подземным друзьям.

«В метро было хорошо. Все люди были вместе, и мы общались много. Они были очень добры ко мне, заботились из-за моего возраста. Но я всегда говорил: я еще многое могу», — утверждает мужчина.

Недавно Фуминори решил остаться в Харькове навсегда. Продал свой дом в Японии и снял квартиру на Салтовке. В Токио у него остались две взрослые дочери. Говорит, пообещал приезжать на праздники.

«Харьков — это круто! И я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Я все продал. Поэтому я здесь навсегда и буду помогать харьковчанам», — говорит японец.

Еженедельно Фуминори вывозит набитые тележки из супермаркета и встречается со своими товарищами. Это полсотни пенсионеров, которым не хватает денег на жизнь, поэтому мужчина продолжает собирать средства им на помощь.