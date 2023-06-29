Американський мільярдер на Харківщині годував місцевих жителів у їдальні

Американський мільярдер Делл Лой Хансен побував сьогодні, 29 червня, у Дергачах, де попрацював у громадській їдальні.

Про приїзд Хансена на Харківщину повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“За тісної співпраці Дергачівської військової адміністрації з міжнародними донорами у березні благодійною організацією “To Ukraine with love” у Дергачах було відкрито громадську їдальню, яка щодня забезпечує безкоштовними гарячими обідами близько 1500 соціально незахищених мешканців громади. Сьогодні на наше запрошення до Дергачівщини завітав американський мільярдер Делл Лой Хансен, головний донор організації“, – повідомив Задоренко.

Він опублікував фото, на яких Хансен не лише готує у їдальні в Дергачах, а й роздає порції їжі місцевим жителям.

Голова Дергачівської громади повідомив, що вручив Хансену медаль “За вірність українському народові”.

“Під час зустрічі з паном Хансеном ми окреслили подальшу співпрацю, зокрема розширення роботи громадської їдальні на потреби мешканців деокупованих населених пунктів. Ми також обговорили можливість будівництва у Дергачах нового модульного містечка для незахищених верств населення, які внаслідок війни залишились без житла. У цьому питанні досягнуто попереднього порозуміння”, – поінформував мер Дергачів.

Делл Лой Хансен є засновником та генеральним директором Wasatch Group, інвестиційної компанії у сфері нерухомості. Його компанія володіє та керує десятками об’єктів нерухомості в США, вартість яких перевищує мільярд доларів. Крім того, він – власник Real Salt Lake of Major League Soccer та інших пов’язаних футбольних команд.