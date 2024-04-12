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Імперська вежа махараджів Амбані – як живе найбагатша родина Індії

Світ 18:41   12.04.2024
Оксана Якушко
Імперська вежа махараджів Амбані – як живе найбагатша родина Індії

Великий, великий, Амбані. Коли справа доходить до цієї сім’ї індійських мільярдерів, інші епітети здаються куцими. Це стосується весілля і заручин їхніх дітей, але особливо їхнього «дому». Мукеш Амбані (66 років, статки близько $117 млрд, 9 місце в списку найбагатших бізнесменів планети), глава Reliance Industries Limited, проживає зі своєю родиною в другому за ціною у світі приватному будинку у світі «Антилія», пише BILD.

Висота будівлі 173 метри, 27 поверхів: «Антилія» площею близько 37 000 м², що майже втричі більше за Рейхстаг (13 290 м² площі). Башта стоїть на ділянці площею один гектар на Алтамаунт-роуд у Мумбаї (Індія).

Будівлю будували з 2006 до 2010 року за проєкт архітекторів Perkins+Will з Чикаго (США). Кажуть, що ідея спала на думку дружині мільярдера Ніті Амбані (60 років) під час перебування в готелі Mandarin Oriental у Нью-Йорку, коли вона дивилася Центральний парк.

Переконливо: зелень на житловій вежі Амбаніса покликана створювати тіньФото: Робертардинг/Picture Alliance
Переконливо: зелень на житловій вежі Амбанісу покликана створювати тінь
Фото: Робертардинг/Picture Alliance

Житлова вежа розрахована на землетрус силою 8 балів. В дизайн входять рослини лотоса та сонце. Крім того, будівля заснована на традиційній індійській концепції, порівнянній із фен-шуй. Це означає, що все ґрунтується на квадраті.

ReichTURM має кілька рівнів саду, які, крім іншого, служать для забезпечення тіні будівлі, що дуже бажано у спекотному Мумбаї. Один із садів відокремлює гараж від житлових приміщень нагорі.

Будинок Амбані

Новий «сусід»: Rolls-Royce Phantom у рожевому кольорі

Амбані люблять розкішні автомобілі, і, як то кажуть, їх близько 170! Новий “сусід”: рожевий Rolls-Royce Phantom. Він належить Ніті Амбані.

Красуня в рожевому: Rolls-Royce Phantom Ніти Амбані сяє під сонцем ІндіїФото: Джерело: automobiliardent/Instagram
Красуня в рожевому: Rolls-Royce Phantom Ніти Амбані сяє під сонцем Індії
Фото: Джерело: automobiliardent/Instagram

У шестиповерховому гаражі «Антилія» можна знайти й інші скарби автомобільного мистецтва, такі як Mercedes-Maybach S600 Guard, BMW 760Li, Ferrari 812 Superfast, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Maserati Levante та Rolls-Royce. Куллінан.

Mercedes-Maybach S600, що належить іспанській королівській родині, також належить родині Амбані.

Але Амбані люблять не лише свої машини. У вестибюлі є дев’ять швидкісних ліфтів, які ведуть на паркування, в номери та резиденції Амбані. Два ліфти призначені для персоналу. Два сходи ведуть із вестибюля до бальної зали відкритого планування.

Розкіш Амбані: білий рояль стоїть на алеї білих квітучих дерев. Фото: Інстаграм
Розкіш Амбані: білий рояль стоїть на алеї білих квітучих дерев.
Фото: Інстаграм

Окрема танцювальна студія була відкрита для Ніти Амбані, навченої храмової танцівниці. Тут також є кафе-морозиво, храм, оздоровчий центр зі спа-центром та центром йоги, а також снігова кімната!

Елегантний інтер'єр та засклені стіни, з яких відкривається вид на Мумбаї. Фото: Інстаграм
Елегантний інтер’єр та засклені стіни, з яких відкривається краєвид на Мумбаї.
Фото: Інстаграм
Снігова кімната змушує забути про спеку ІндіїФото: Інстаграм
Снігова кімната змушує забути про спеку Індії
Фото: Інстаграм

Близько 600 співробітників піклуються про добробут Амбані, і їхня зарплата вища за середню. Наприклад, за даними India Times, особистий кухар заробляє близько 200 000 індійських рупій на місяць, що еквівалентно 2230 євро. Для порівняння: середня зарплата в Індії складає близько 360 євро на місяць.

Елегантні мармурові підлоги. Дерев'яні панелі та високі стелі. Тут навряд чи у вас виникне клаустрофобіяФото: Інстаграм
Елегантні мармурові підлоги. Дерев’яні панелі та високі стелі. Тут навряд чи у вас виникне клаустрофобія
Фото: Інстаграм

Утримання будівлі коштує близько 27 000 євро на місяць.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великий, великий, Амбані. Коли справа доходить до цієї сім’ї індійських мільярдерів, інші епітети здаються куцими. Це стосується весілля і заручин їхніх дітей, але особливо їхнього «дому». Мукеш Амбані (66 років, статки близько $117 млрд, 9 місце в списку найбагатших бізнесменів планети), глава Reliance Industries Limited, проживає зі своєю родиною в другому за ціною у світі приватному будинку у світі «Антилія», пише BILD.".