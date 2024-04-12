Імперська вежа махараджів Амбані – як живе найбагатша родина Індії

Великий, великий, Амбані. Коли справа доходить до цієї сім’ї індійських мільярдерів, інші епітети здаються куцими. Це стосується весілля і заручин їхніх дітей, але особливо їхнього «дому». Мукеш Амбані (66 років, статки близько $117 млрд, 9 місце в списку найбагатших бізнесменів планети), глава Reliance Industries Limited, проживає зі своєю родиною в другому за ціною у світі приватному будинку у світі «Антилія», пише BILD.

Висота будівлі 173 метри, 27 поверхів: «Антилія» площею близько 37 000 м², що майже втричі більше за Рейхстаг (13 290 м² площі). Башта стоїть на ділянці площею один гектар на Алтамаунт-роуд у Мумбаї (Індія).

Будівлю будували з 2006 до 2010 року за проєкт архітекторів Perkins+Will з Чикаго (США). Кажуть, що ідея спала на думку дружині мільярдера Ніті Амбані (60 років) під час перебування в готелі Mandarin Oriental у Нью-Йорку, коли вона дивилася Центральний парк.

Житлова вежа розрахована на землетрус силою 8 балів. В дизайн входять рослини лотоса та сонце. Крім того, будівля заснована на традиційній індійській концепції, порівнянній із фен-шуй. Це означає, що все ґрунтується на квадраті.

ReichTURM має кілька рівнів саду, які, крім іншого, служать для забезпечення тіні будівлі, що дуже бажано у спекотному Мумбаї. Один із садів відокремлює гараж від житлових приміщень нагорі.

Новий «сусід»: Rolls-Royce Phantom у рожевому кольорі

Амбані люблять розкішні автомобілі, і, як то кажуть, їх близько 170! Новий “сусід”: рожевий Rolls-Royce Phantom. Він належить Ніті Амбані.

У шестиповерховому гаражі «Антилія» можна знайти й інші скарби автомобільного мистецтва, такі як Mercedes-Maybach S600 Guard, BMW 760Li, Ferrari 812 Superfast, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Maserati Levante та Rolls-Royce. Куллінан.

Але Амбані люблять не лише свої машини. У вестибюлі є дев’ять швидкісних ліфтів, які ведуть на паркування, в номери та резиденції Амбані. Два ліфти призначені для персоналу. Два сходи ведуть із вестибюля до бальної зали відкритого планування.

Окрема танцювальна студія була відкрита для Ніти Амбані, навченої храмової танцівниці. Тут також є кафе-морозиво, храм, оздоровчий центр зі спа-центром та центром йоги, а також снігова кімната!

Близько 600 співробітників піклуються про добробут Амбані, і їхня зарплата вища за середню. Наприклад, за даними India Times, особистий кухар заробляє близько 200 000 індійських рупій на місяць, що еквівалентно 2230 євро. Для порівняння: середня зарплата в Індії складає близько 360 євро на місяць.

Утримання будівлі коштує близько 27 000 євро на місяць.

Читайте також: Американський мільярдер на Харківщині годував місцевих жителів у їдальні