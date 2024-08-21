Роскошная яхта с британским миллиардером утонула всего за 60 секунд у Сицилии
В ночь на 19 августа яхта Bayesian британского миллиардера Майка Линча стояла в бухте Палермо, когда внезапно около 4 часов утра на неё обрушился шторм. Судно, на борту которого было 22 человека, ушло на дно за 1 минуту, сообщило издание BILD.
Случившееся попало в объективы видеокамер прибрежных вилл. Судно, принадлежавшее «британскому Биллу Гейтсу» Майку Линчу, ушло на дно всего за одну минуту: стихия опрокинула яхту и отправила её на 49-метровую глубину. Экипаж во время шторма просто не успел что-либо предпринять. Из 22 человек на борту спаслись 15 человек.
Тела пятерых погибших, среди которых погибший миллиардер Майк Линч и его дочь-подросток Ханна, нашли среди обломков затонувшей яхты, сообщает The Telegraph. Число подтвержденных случаев смерти достигло шести после того, как останки повара яхты Рекальдо Томаса были обнаружены вскоре после затопления судна.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: Великобритания, Италия, миллиардер, Сицилия, шторм, яхта;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 19 августа яхта Bayesian британского миллиардера Майка Линча стояла в бухте Палермо, когда внезапно около 4 часов утра на неё обрушился шторм. Судно, на борту которого было 22 человека, ушло на дно за 1 минуту, сообщило издание BILD.".