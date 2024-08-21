Live
  • Ср 21.08.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.35
  • EUR 45.82

Роскошная яхта с британским миллиардером утонула всего за 60 секунд у Сицилии

Мир 21:35   21.08.2024
Оксана Якушко
Роскошная яхта с британским миллиардером утонула всего за 60 секунд у Сицилии Фото: Getty Images

В ночь на 19 августа яхта Bayesian британского миллиардера Майка Линча стояла в бухте Палермо, когда внезапно около 4 часов утра на неё обрушился шторм. Судно, на борту которого было 22 человека, ушло на дно за 1 минуту, сообщило издание BILD.

Случившееся попало в объективы видеокамер прибрежных вилл. Судно, принадлежавшее «британскому Биллу Гейтсу» Майку Линчу, ушло на дно всего за одну минуту: стихия опрокинула яхту и отправила её на 49-метровую глубину. Экипаж во время шторма просто не успел что-либо предпринять. Из 22 человек на борту спаслись 15 человек.

Фото: BILD

Тела пятерых погибших, среди которых погибший миллиардер Майк Линч и его дочь-подросток Ханна, нашли среди обломков затонувшей яхты, сообщает The Telegraph. Число подтвержденных случаев смерти достигло шести после того, как останки повара яхты Рекальдо Томаса были обнаружены вскоре после затопления судна.

Читайте также: Бриллианты, звезды, миллиардеры. Как прошла свадьба года в Индии (фото)

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
20.08.2024, 12:54
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
Дом с Градусником в центре Харькова ушел с аукциона за 60 млн: кто покупает
20.08.2024, 14:56
Жара достигнет +38 С. Какой будет погода 22 августа в Харькове и области
Жара достигнет +38 С. Какой будет погода 22 августа в Харькове и области
21.08.2024, 19:56
Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города
Терехов сообщил, как в Харькове будут отмечать День города
21.08.2024, 10:49
Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов
Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов
21.08.2024, 22:00

Новости по теме:

16:45
После убийства 3 девочек в танцевальной школе Великобританию охватили протесты
13:05
Великобритания не разрешала Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ – СМИ
20:46
«Продолжаю служить Украине». Залужный начал работу послом в Великобритании
14:12
ВСУ могут бить Storm Shadows по территории РФ – новый премьер Британии – СМИ
18:40
«Сложный день для украинцев». Элина Свитолина не сдержала слез на Уимблдоне

Вы читали новость: «Роскошная яхта с британским миллиардером утонула всего за 60 секунд у Сицилии»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 19 августа яхта Bayesian британского миллиардера Майка Линча стояла в бухте Палермо, когда внезапно около 4 часов утра на неё обрушился шторм. Судно, на борту которого было 22 человека, ушло на дно за 1 минуту, сообщило издание BILD.".