Розкішна яхта з британським мільярдером потонула лише за 60 секунд у Сицилії

У ніч проти 19 серпня яхта Bayesian британського мільярдера Майка Лінча стояла в бухті Палермо, коли раптово близько 4 години ранку на неї обрушився шторм. Судно, на борту якого було 22 особи, пішло на дно за одну хвилину, повідомило видання BILD.

Те, що трапилося, потрапило в об’єктиви відеокамер прибережних вілл. Судно, яке належало «британському Біллу Гейтсу» Майку Лінчу, пішло на дно лише за одну хвилину: стихія перекинула яхту і відправила її на 49-метрову глибину. Екіпаж під час шторму просто не встиг щось зробити. З 22 осіб на борту врятувалися 15 людей.

Тіла п’ятьох загиблих, серед яких загиблий мільярдер Майк Лінч та його дочка-підліток Ханна, знайшли серед уламків затонулої яхти, повідомляє The Telegraph. Число підтверджених випадків смерті досягло шести після того, як останки кухаря яхти Рекальдо Томаса виявили невдовзі після затоплення судна.