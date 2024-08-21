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Розкішна яхта з британським мільярдером потонула лише за 60 секунд у Сицилії

Світ 21:35   21.08.2024
Оксана Якушко
Розкішна яхта з британським мільярдером потонула лише за 60 секунд у Сицилії

У ніч проти 19 серпня яхта Bayesian британського мільярдера Майка Лінча стояла в бухті Палермо, коли раптово близько 4 години ранку на неї обрушився шторм. Судно, на борту якого було 22 особи, пішло на дно за одну хвилину, повідомило видання BILD.

Те, що трапилося, потрапило в об’єктиви відеокамер прибережних вілл. Судно, яке належало «британському Біллу Гейтсу» Майку Лінчу, пішло на дно лише за одну хвилину: стихія перекинула яхту і відправила її на 49-метрову глибину. Екіпаж під час шторму просто не встиг щось зробити. З 22 осіб на борту врятувалися 15 людей.

Фото: BILD

Тіла п’ятьох загиблих, серед яких загиблий мільярдер Майк Лінч та його дочка-підліток Ханна, знайшли серед уламків затонулої яхти, повідомляє The Telegraph. Число підтверджених випадків смерті досягло шести після того, як останки кухаря яхти Рекальдо Томаса виявили невдовзі після затоплення судна.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 19 серпня яхта Bayesian британського мільярдера Майка Лінча стояла в бухті Палермо, коли раптово близько 4 години ранку на неї обрушився шторм. Судно, на борту якого було 22 особи, пішло на дно за одну хвилину, повідомило видання BILD.".