Діаманти, зірки, мільярдери. Як пройшло весілля року в Індії (фото)

Мільярдер-спадкоємець Анант Амбані одружився зі своєю давньою подругою Радхікою Мерчант у Мумбаї на пишній церемонії, на якій були присутні Кім і Хлоя Кардаш’ян, два колишні прем’єр-міністри Великобританії, легенди індійського спорту та деякі з найвідоміших осіб Боллівуду. За весіллям відбулася церемонія благословення в суботу, де прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді обдарував молоду пару та їхні сім’ї найкращими побажаннями, пише CNN.

Свята вихідного дня завершилися в неділю екстравагантним прийомом, або “Мангал Утсав” (фестивалем блаженства), після чого учасники вилетіли з Мумбаї.

Сім’я, яка володіє найбільшою приватною корпорацією Індії Reliance Industries, не шкодувала коштів. Заснований дідом Ананта, конгломерат тепер управляється його батьком Мукешем, чий статки, за даними Forbes, перевищують 122 мільярди доларів.

Конференц-центр Jio World, який належить Амбані, місткістю 16 000 осіб, де протягом усіх вихідних проходили весільні заходи, був перетворений на мініатюрну версію священного індійського міста Варанасі з квітковими інсталяціями та екстравагантними декораціями, прикрашеними золотом і сріблом.

Протягом триденної вечірки пара кілька разів міняла вбрання, з’являючись у низці хитромудрих, виготовлених на замовлення нарядів, що прославляють спадщину та культуру країни.

Весільний ансамбль Мерчант був розроблений індійським лейблом Abu Jani Sandeep Khosla і включав зардозі кольору слонової кістки (складний тип металевої вишивки) на шовку і 5-метрову (16,4 фута) фату. Вона доповнила образ коштовностями, які тітки та сестри вдягали на свої власні весілля. Пізніше вона переодяглася в розкішне червоно-золоте вбрання для церемонії, на якій індійські нареченої символічно прощаються зі своїми родичами, перш ніж приєднатися до сім’ї свого нареченого.

Амбані тим часом прибув на червону доріжку в золотому шервані в парі з кросівками. Для церемонії одруження він був одягнений у червоний шервані, пошитий на замовлення Sabyasachi Mukherjee, з великим зеленим намистом на шиї.

Для суботньої церемонії благословення Мерчант знову одягла індивідуальну прикрасу від Абу Джані Сандіпа Хосли, який співпрацював із сучасним художником та скульптором Джаясрі Бурманом, щоб створити унікальну прикрасу, вишиту справжнім золотом.

«Це вбрання прославляє союз пари «через глибоко значущі образи», — написала в Instagram стиліст Merchant Ріа Капур. «Людські постаті, які представляють щасливу пару, випромінюють небесну ауру, яка вшановує божественність у їхній людяності. Фауна відображає любов Ананта до тварин, особливо до слонів, які вважаються сприятливими та красивими».

На прийомі у неділю гості інтерпретували дрес-код «індійський шик», змішавши класичну індійську моду із сучасними стилями. Мерчант була одягнена в золотий металевий корсет з кутюрної лінії Alta Moda від Dolce and Gabbana, а також спідницю того ж відтінку від індійського дизайнера Анаміки Кханна.

Місяці планування

Невідомо, скільки Амбані витратили на святкування, яке включало місяці передвесільних вечірок, хоча галузеві оцінки впевнено оцінюють загальну суму в сотні мільйонів доларів. Інсайдери працювали місяцями, щоб втілити у життя бачення пари, співпрацюючи з сім’єю, щоб втілити у життя складні деталі – від квіткових композицій до дизайну декорацій.

Відомий весільний дизайнер Престон Бейлі, який працював із Сереною Вільямс та Леброном Джеймсом, отримав замовлення на створення гігантських квіткових артінсталяцій для вихідних.

У розмові з CNN електронною поштою перед п’ятничною церемонією Бейлі похвалив увагу матері Амбані Ніти до деталей. Це було «не що інше, як чиста геніальність, і вона справді зосереджена на тому, щоб уявити світові величезний творчий талант Індії через ці весілля», — сказав він.

Натхненням для проєктів Бейлі стала любов пари до тварин і нещодавно відкритий Амбані заповідник для тварин Vantara в західному індійському місті Джамнагар. Його скульптурні творіння включали гігантську експозицію повітряних куль і понад 60 квіткових тварин, включаючи жирафів, двох величезних туканів, мавп, що сидять на деревах усередині приміщення, та гігантського коня з червоних та рожевих квітів.

«Я займаюся бізнесом уже понад 40 років… (але) я ніколи не бачив нічого настільки ж хитромудрого, як це весілля, і я вірю, що воно принесе стільки позитивних відгуків та поінформованості про велику творчу культуру художників Індії», — сказав Бейлі, який також працював над весіллями двох старших братів та сестер Амбані, Акаша та Іші.

Відомий індійський модельєр і креативний директор весілля Маніш Малхотра раніше розповів CNN, що його “керівним принципом” було “збереження суті Індії”.

«Кожна деталь, від декору та кухні до вбрання та атмосфери; кожен захід, від яскравого Сангіта (традиційного вечора музики та танців, на якому виступив Джастін Бібер) до урочистого дня весілля та грандіозного прийому, покликаний занурити гостей в атмосферу радості, любові та свята», — написав він електронною поштою.

Критика весілля за марнотратство

Подробиці святкування стали головною темою місцевих новин і викликали ажіотаж у соціальних мережах, проте багато хто в Індії — найгустонаселенішій країні світу з 1,4 мільярда людей — розкритикував розкіш, продемонстрований у країні з кричущим розривом у рівні добробуту і де мільйони людей живуть у злиднях.

«Ганьба людям, які святкують нерівність доходів у країні, де нам потрібний перерозподіл багатства», — написала у Twitter комік та критик соціальних мереж Шаміта Ядав, яка публікує пости у соціальних мережах під псевдонімом The Ranting Gola.

«Ми справді бідна країна», — заявив старший науковий співробітник Центру політичних досліджень Сушант Сінгх. «Це абсолютно неприйнятно. Але річ у тому, що половина великих ЗМІ Індії належить пану Амбані, тому малоймовірно, що великі ЗМІ Індії скажуть, що це жахливо».

Крім фінансових витрат на весілля та святкування, існують й інші менш помітні витрати: витрати на планету.

За словами Ешвіна Малваде, співзасновника Greenmyna, консалтингової компанії зі стійких весіль у Мумбаї, середньостатистичне індійське весілля на 300 осіб зазвичай виробляє від 1,5 до 2 тонн відходів і близько 30–40 тонн викидів вуглецю — без урахування поїздок гостей. Джерелами викидів є масштабні банкети та енергія, що використовується екстравагантними світловими шоу.

Він додав, що такий масштабний захід, як святкування Амбані-Мерчанта, виділить набагато більше вуглецю, ніж навіть найбільше та розкішне індійське весілля. А ще є подорожі, і кілька високопосадовців на фотографіях залишають Мумбаї через приватний реактивний термінал міжнародного аеропорту імені Чатрапаті Шиваджі.

Малваде також вказав на вплив на навколишнє середовище передвесільної вечірки Амбані в Джамнагарі, на якій були присутні публічні особи з усього світу, на чотириденний круїз Середземним морем, організований для гостей; і на викиди, необхідні для перельотів таких співаків, як Ріанна та Джастін Бібер, для виступів на різних заходах.

Хто приїхав на весілля року

Марк Цукерберг, Білл Гейтс та Іванка Трамп були серед відомих міжнародних діячів, які прилетіли до Індії на екстравагантну передвесільну вечірку спадкоємця мільярдера Ананта Амбані, яка завершилася у неділю.

На триденному святі, на якому виступили попзірка Ріанна та фокусник Девід Блейн, були присутні близько 1200 гостей з Кремнієвої долини, Боллівуду та інших країн, серед яких були легенда крикету Сачин Тендулкар та актор Шахрукх Кхан, а також багато інших індійських знаменитостей.

Святкові заходи минулими вихідними пройшли в Джамнагарі, в західному штаті Гуджарат, недалеко від головного нафтопереробного заводу Reliance.

Аеропорт міста, яке зазвичай обслуговує менш як 10 рейсів на день, повідомив про сплеск активності. У суботу керівництво аеропорту повідомило, що для цього феєричного заходу прибуло близько 130 рейсів.

За даними агентства Reuters, гостям були надані чартерні літаки з Нью-Делі та Мумбаї, а також послуги перукарів, візажистів та драпірувальників.

Благодійний підрозділ сімейного бізнесу Амбані, Reliance Foundation, повідомив, що для виготовлення «гобелена мрії» до весілля були залучені ткачі, а для виготовлення свічок для гостей найняли майстрів з порушеннями зору.

Спеціально для весілля побудували новий індуїстський храмовий комплекс, який пізніше буде відкрито для публіки.

У середу сім’я Амбані організувала спільну вечерю для більш ніж 50 000 мешканців села.