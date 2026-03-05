Live

Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії

Суспільство 12:50   05.03.2026
Оксана Горун
Дивіться вгору: що можна побачити в небі в березні, повідомив Музей астрономії Зображення створене ШІ

Вчені-астрономи Харківського університету ім. Каразіна анонсували головні космічні події березня. Незабаром шукайте в небі Венеру та Сатурн, а потім – Меркурій і Марс.

Перший місяць весни зустрічає нас приємними космічними цікавинками. 8 березня небосхил привітає нас другою, після Землі, “жіночою” планетою – Венерою“, – зазначили в Музеї астрономії ХНУ.

Пропозиції астрономів про те, навіщо варто розглядати небо наступного місяця, наступні:

  • 8 березня, після того, як Сонце сховається за обрієм, шукайте на заході Венеру поряд із Сатурном;
  • 17-18 березня цікаві для тих, хто встає до світанку: приблизно за 60 хвилин до сходу Сонця на південному сході можна буде спостерігати Місяць, Меркурій і Марс, що вишикуються в лінію;
  • 19 березня з неба “зникне” Місяць – супутник сховається між Землею та Сонцем. Це ідеальний час, щоб спостерігати за зірками, адже світло від Місяця на “перебиває” їхнє свічення;
  • 20 березня “новонароджений” місяць з’явиться в небі поряд із Венерою. Настане весняне рівнодення – нарешті день ставатиме довшим за ніч.

Автор: Оксана Горун
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун