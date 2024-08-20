Супермісяць бачили над Харковом: що це за явище, розповів астроном (фото)

Вчора, 19 серпня, над Харковом зійшов Блакитний Супермісяць, який ще називають Осетровим місяцем. Це рідкісне астрономічне явище.

«Взагалі це народна назва астрономічного явища, коли Місяць буває на своїй орбіті ближче до Землі (перигей). Видимий розмір його в небі трохи більший, а також трохи яскравіший. Але важливо розуміти, що Місяць не буде в два чи три рази більший. Різниця в розмірі невелика, але помітна», – пояснив астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов.

Він зазначив, що у серпні місяць буде найближче до Землі в ночі з 19 по 21 число. Такі дані по відстані між землею і місяцем навів астроном:

– 19.08.2024, 23:00 – 359 574 км / 359 869 / 368 644 / 361 841

– 20.08.2024, 23:00 – 357 925 км*/ 358 283*/ 367 751 / 360 305*

– 21.08.2024, 23:00 – 358 116 км / 358 516 / 365 528 / 360 551.

Для спостереження рідкісного явища астроном радить обрати місцевість без високих дерев і багатоповерхівок. Час сходу місяця можна розрахувати у програмах на смартфоні чи комп’ютері. Наприклад, 19 серпня для Харкова найкращим часом було 20:00.

«Взагалі коли Місяць у фазі повного, вони з Сонцем «ділять вахту», тобто сідає Сонце на заході, на сході підіймається Місяць. Чому «Осетровий»? Наче так явище прозвали американські індіанці, бо саме в серпні найкращий час ловити осетрів, які населяють Великі озера. Блакитним, до речі, Місяць візуально в небі виглядати не буде. Це просто така назва», – зазначив астроном.