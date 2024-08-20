Суперлуние видели над Харьковом: что это за явление, рассказал астроном (фото)

Вчера, 19 августа, над Харьковом взошла Голубая луна, которую еще называют Осетровое полнолуние. Это редкое астрономическое явление.

«Вообще это народное название астрономического явления, когда Луна бывает на своей орбите ближе к Земле (перигей). Видимый размер его в небе немного больше, а также немного ярче. Но важно понимать, что Луна не будет в два или три раза больше. Разница в размере небольшая, но заметная», – объяснил астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов.

Он отметил, что в августе луна будет ближе всего к Земле в ночи с 19 по 21 число. Такие данные по расстоянию между землей и луной привел астроном:

— 19.08.2024, 23:00 — 359 574 км / 359 869 / 368 644 / 361 841

— 20.08.2024, 23:00 — 357 925км*/ 358 283*/ 367 751 / 360 305*

— 21.08.2024, 23:00 — 358 116км / 358 516 / 365 528 / 360 551.

Для наблюдения такого явления астроном рекомендует выбрать местность без больших деревьев и многоэтажек. Время восходящей луны можно рассчитать в приложениях на смартфоне или компьютере. К примеру, 19 августа для Харькова лучшее время было 20:00.

«Вообще когда Луна в фазе полной, они с Солнцем «делят вахту», то есть садится Солнце на западе, на востоке поднимается Луна. Почему «Осетровый»? Вроде бы так явление прозвали американские индейцы, потому что именно в августе лучшее время ловить осетр, населяющий Большие озера. Голубым, кстати, Луна визуально в небе выглядеть не будет. Это просто такое название», – отметил астроном.