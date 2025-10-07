«Не пропустіть!»: Супермісяць можна буде побачити на Харківщині 7 жовтня

На Харківщині сьогодні, 7 жовтня, можна буде побачити Супермісяць. Про це повідомив астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов, передає «Музей Астрономії».

«Не пропустіть! Супермісяць в небі можна буде побачити навіть неозброєним оком. Підіймається на сході одразу після того, як сонечко ховається на заході під обрій. Чому місяць буде трошки більше в небі і яскравіше, ніж зазвичай? Бо орбіта місяця, його рух навколо землі не коло, а еліпс. І тому він буває до нас ближче, буває далі. В народі це кажуть Супермісяць, а зараз восени це ще місяць врожаю», – розповів Кажанов.

Він уточнив, що місяць може здаватися на 30% яскравішим та на 12-14% більшим, ніж зазвичай.

«Знайдіть заздалегідь місце, де є огляд на східну частину горизонту, щоб не заважали високі дерева і будинки. В телескоп деталі краще видно, коли місяць вище в небі, через кілька годин після його сходу над обрієм», – зазначив Кажанов.

У 2025 році Супермісяць можна буде побачити також 5 листопада та 4 грудня, зазначив астроном.

Відео: “Музей Астрономії”