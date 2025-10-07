«Не пропустіть!»: Супермісяць можна буде побачити на Харківщині 7 жовтня
На Харківщині сьогодні, 7 жовтня, можна буде побачити Супермісяць. Про це повідомив астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов, передає «Музей Астрономії».
«Не пропустіть! Супермісяць в небі можна буде побачити навіть неозброєним оком. Підіймається на сході одразу після того, як сонечко ховається на заході під обрій. Чому місяць буде трошки більше в небі і яскравіше, ніж зазвичай? Бо орбіта місяця, його рух навколо землі не коло, а еліпс. І тому він буває до нас ближче, буває далі. В народі це кажуть Супермісяць, а зараз восени це ще місяць врожаю», – розповів Кажанов.
Він уточнив, що місяць може здаватися на 30% яскравішим та на 12-14% більшим, ніж зазвичай.
«Знайдіть заздалегідь місце, де є огляд на східну частину горизонту, щоб не заважали високі дерева і будинки. В телескоп деталі краще видно, коли місяць вище в небі, через кілька годин після його сходу над обрієм», – зазначив Кажанов.
У 2025 році Супермісяць можна буде побачити також 5 листопада та 4 грудня, зазначив астроном.
Відео: “Музей Астрономії”
Читайте також: Новий планетарій скоро відкриють у Харкові та готують «небачений» телескоп
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: астроном, луна, телескоп, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Не пропустіть!»: Супермісяць можна буде побачити на Харківщині 7 жовтня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2025 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині сьогодні, 7 жовтня, можна буде побачити Супермісяць. Про це повідомив астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов, передає «Музей Астрономії».".