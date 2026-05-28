Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
У п’ятницю, 29 травня, з 8:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Сумській. Йдеться про ділянку в районі будинку №9 (біля театру ім. Т. Шевченка) в напрямку до майдану Конституції.
У вказаний час на вказаному відрізку ремонтуватимуть дорожнє покриття, повідомили у пресслужбі міської ради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.
Через дорожні роботи зазнає змін і графік громадського транспорту. Зокрема, з 9:30 до 13:00 тролейбус №40 курсуватиме за скороченим маршрутом: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до Центрального парку.
Водіїв та пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня.
Читайте також: Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 18:50;