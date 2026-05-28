Live

Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю

Транспорт 18:50   28.05.2026
Олена Нагорна
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю

У п’ятницю, 29 травня, з 8:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Сумській. Йдеться про ділянку в районі будинку №9 (біля театру ім. Т. Шевченка) в напрямку до майдану Конституції.

У вказаний час на вказаному відрізку ремонтуватимуть дорожнє покриття, повідомили у пресслужбі міської ради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Через дорожні роботи зазнає змін і графік громадського транспорту. Зокрема, з 9:30 до 13:00 тролейбус №40 курсуватиме за скороченим маршрутом: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до Центрального парку.

Водіїв та пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня.

Читайте також: Що наробив сильний вітер у Харкові напередодні, показали комунальники (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
Збитки — 100 млн грн: як родючі поля Харківщини перетворили на кар’єри
28.05.2026, 19:24
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
28.05.2026, 18:32
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
28.05.2026, 18:50
Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
28.05.2026, 17:56
Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷
Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷
28.05.2026, 17:26
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)
Глибокоешелоновану оборону будують на Харківщині: що це означає (відео)
28.05.2026, 15:33

Новини за темою:

28.05.2026
Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю
28.05.2026
Нова філософія життя: Терехов у Баку презентував проєкти відбудови Харкова
28.05.2026
Тиша оманлива: Терехов попередив про постійну загрозу для Харкова (відео)
28.05.2026
Затримання зі стріляниною в Чугуєві: постраждали поліцейські, що сталося 📷
28.05.2026
Сезон кліщів стартував: у Харкові починають обробляти парки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2026 в 18:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Йдеться про ділянку в районі будинку №9 (біля театру ім. Т. Шевченка) в напрямку до майдану Конституції.".