Рух вулицею Сумською в центрі Харкова обмежать у п’ятницю

У п’ятницю, 29 травня, з 8:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Сумській. Йдеться про ділянку в районі будинку №9 (біля театру ім. Т. Шевченка) в напрямку до майдану Конституції.

У вказаний час на вказаному відрізку ремонтуватимуть дорожнє покриття, повідомили у пресслужбі міської ради з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства.

Через дорожні роботи зазнає змін і графік громадського транспорту. Зокрема, з 9:30 до 13:00 тролейбус №40 курсуватиме за скороченим маршрутом: від розворотного кола «Пр. Перемоги» до Центрального парку.

Водіїв та пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування своїх поїздок містом.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові перекрили рух транспорту на ділянці вулиці Качанівської. Обмеження діятимуть до 20:00 31 липня.