Движение по улице Сумской в центре Харькова ограничат в пятницу
В пятницу, 29 мая, с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на улице Сумской. Речь об участке в районе дома №9 (возле театра им. Т. Шевченко) в направлении площади Конституции.
В указанное время на данном отрезке будут ремонтировать дорожное покрытие, сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Из-за дорожных работ изменится и график общественного транспорта. В частности, с 9:30 до 13:00 троллейбус №40 будет курсировать по сокращенному маршруту: от разворотного круга «Пр. Победы» до Центрального парка.
Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля.
Медиа-группы «Объектив»
Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 18:50;