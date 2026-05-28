Движение по улице Сумской в центре Харькова ограничат в пятницу

Транспорт 18:50   28.05.2026
Елена Нагорная
В пятницу, 29 мая, с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта на улице Сумской. Речь об участке в районе дома №9 (возле театра им. Т. Шевченко) в направлении площади Конституции.

В указанное время на данном отрезке будут ремонтировать дорожное покрытие, сообщили в пресс-службе городского совета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Из-за дорожных работ изменится и график общественного транспорта. В частности, с 9:30 до 13:00 троллейбус №40 будет курсировать по сокращенному маршруту: от разворотного круга «Пр. Победы» до Центрального парка.

Водителей и пассажиров просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове перекрыли движение транспорта на участке улицы Качановской. Ограничения будут действовать до 20:00 31 июля.

  • • Дата публикации материала: 28 мая 2026 в 18:50;

