Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня

Движение транспорта на улице Северина Потоцкого, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня.

Это связано с необходимостью продлить срок ремонта коллектора. Ранее движение планировали открыть 15 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улице Мира, проспекту Архитектора Алёшина, проспекту Героев Харькова и другим.

Ранее в пресс-службе мэрии проинформировали о темпах ремонта проезжей части на Театральной площади. По данным горсовета, коммунальщики уже на финишной прямой.