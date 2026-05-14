Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня
Движение транспорта на улице Северина Потоцкого, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня.
Это связано с необходимостью продлить срок ремонта коллектора. Ранее движение планировали открыть 15 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улице Мира, проспекту Архитектора Алёшина, проспекту Героев Харькова и другим.
Ранее в пресс-службе мэрии проинформировали о темпах ремонта проезжей части на Театральной площади. По данным горсовета, коммунальщики уже на финишной прямой.
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: автотранспорт, движение, новости Харькова, ремонт, рух;
Если вам интересна новость: «Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня»
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 20:54;