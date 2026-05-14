Live

Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня

Транспорт 20:54   14.05.2026
Елена Нагорная
Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня

Движение транспорта на улице Северина Потоцкого, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня.

Это связано с необходимостью продлить срок ремонта коллектора. Ранее движение планировали открыть 15 мая, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на департамент строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улице Мира, проспекту Архитектора Алёшина, проспекту Героев Харькова и другим.

Ранее в пресс-службе мэрии проинформировали о темпах ремонта проезжей части на Театральной площади. По данным горсовета, коммунальщики уже на финишной прямой.

Читайте также: Выбито более полутысячи окон: что известно о последствиях обстрела Харькова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
«В Харькове ребенок остался у школы, а родителей бусифицировали»: реакция ОТЦК
14.05.2026, 18:11
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
12-летняя девочка жила в Харькове без света, воды и еды: где была мать (фото)
14.05.2026, 19:38
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
ХАЦ: в Харьковском городском совете – обыски. Комментарий Терехова (видео)
14.05.2026, 13:01
Новости Харькова — главное 14 мая: из-за утренней атаки БпЛА пострадали дети
Новости Харькова — главное 14 мая: из-за утренней атаки БпЛА пострадали дети
14.05.2026, 20:00
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатами от 55 тысяч гривен
14.05.2026, 19:00
Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове
Подрабатывал «решалой»: владельца нескольких стройфирм задержали в Харькове
14.05.2026, 21:21

Новости по теме:

12.04.2021
В Харькове на несколько дней перекроют одну из центральных улиц
02.04.2020
Карантин. Любые ограничения по движению легкового транспорта отсутствуют — полиция
13.12.2019
Ограничивается движение на проспекте Гагарина
13.12.2019
На выходных на проспекте Гагарина ограничивается движение
03.10.2019
Движение на улице Полтавский Шлях ограничено (объезд)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Улица в Харькове останется закрытой для транспорта до конца июня», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на улице Северина Потоцкого, на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькова, запрещено до 20:00 30 июня.".