Ремонт дороги на Театральной площади: коммунальщики уже на финальном этапе
В пресс-службе мэрии проинформировали о темпах ремонта проезжей части на Театральной площади.
По данным мэрии, коммунальщики уже на финишной прямой.
«Сейчас они выполняют финальный этап работ – асфальтируют участок. Общая площадь отремонтированного покрытия составляет 2 тысячи квадратных метров. Кроме того, коммунальщики устранили повреждение тротуара», – отметили в мэрии.
Напомним, ранее МГ «Объектив» также сообщала, что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове. В пресс-службе мэрии рассказали, что на местах утренних обстрелов Харькова уже работают коммунальщики, частности, – сотрудники КП «Жилкомсервис». Специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення», отметили в сообщении.
- • Дата публикации материала: 14 мая 2026 в 11:49;