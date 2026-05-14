Ремонт дороги на Театральной площади: коммунальщики уже на финальном этапе

Общество 11:49   14.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии проинформировали о темпах ремонта проезжей части на Театральной площади. 

По данным мэрии, коммунальщики уже на финишной прямой.

Восстанавливают дорогу на Театральной площади
«Сейчас они выполняют финальный этап работ – асфальтируют участок. Общая площадь отремонтированного покрытия составляет 2 тысячи квадратных метров. Кроме того, коммунальщики устранили повреждение тротуара», – отметили в мэрии.

Напомним, ранее МГ «Объектив» также сообщала, что сейчас на местах утренних «прилетов» в Харькове. В пресс-службе мэрии рассказали, что на местах утренних обстрелов Харькова уже работают коммунальщики, частности, – сотрудники КП «Жилкомсервис». Специалисты КП «Жилкомсервис» обследуют поврежденные дома и консультируют жильцов о подаче заявлений на компенсацию по программе «єВідновлення», отметили в сообщении.

Читайте также: Опасная гроза надвигается на Харьковщину

