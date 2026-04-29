Где на Харьковщине сейчас ремонтируют дороги
В Харьковской области ремонтируют автомобильные дороги для нужд обороны, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры региона.
Ремонтируют автотрассы Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха, Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Большая Камышеваха и Т-21-23 граница Харьковской области – Краснокутск. Эти дороги восстанавливают по запросу сил обороны Украины на ключевых военно-логистических маршрутах.
По этим трассам ежедневно движется военная техника, транспорт с обеспечением и эвакуационные автомобили. Поэтому разрушение покрытия здесь – это неудобство и риск задержек, которые в условиях войны могут стоить иногда и жизни, пояснили в организации.
Ремонтируют оперативно: убирают аварийные разрушения, проводят ямочный ремонт и восстанавливают покрытие большими картами, чтобы максимально быстро вернуть дороги в рабочее состояние.
По словам дорожников, подрядчики работают за собственные оборотные средства. Решение сознательное, поскольку сейчас речь идет не только об инфраструктуре, но и об обороноспособности страны.
На дороге Т-21-21, идущей на Покровское направление, ежедневно работают три асфальтоукладочных звена. Здесь уже отремонтировали более 55 тыс. м² дорожного покрытия на общую сумму более 120 млн гривен. Ремонт сейчас идет у границы с Донецкой областью.
Дорожники работают и в пределах Краснокутска на дороге Т-21-23, где уже ликвидировали более 3000 м² разрушений.
Активный ремонт идет на направлении Гусаровка — Грушуваха (Т-21-15), дорожники уже продвигаются в направлении села Петровское. Здесь задействованы асфальтоукладчик и дорожные фрезы.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: асфальт, ремонт дорог;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где на Харьковщине сейчас ремонтируют дороги», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 20:33;