Где на Харьковщине сейчас ремонтируют дороги

В Харьковской области ремонтируют автомобильные дороги для нужд обороны, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры региона.

Ремонтируют автотрассы Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха, Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Большая Камышеваха и Т-21-23 граница Харьковской области – Краснокутск. Эти дороги восстанавливают по запросу сил обороны Украины на ключевых военно-логистических маршрутах.

По этим трассам ежедневно движется военная техника, транспорт с обеспечением и эвакуационные автомобили. Поэтому разрушение покрытия здесь – это неудобство и риск задержек, которые в условиях войны могут стоить иногда и жизни, пояснили в организации.

Ремонтируют оперативно: убирают аварийные разрушения, проводят ямочный ремонт и восстанавливают покрытие большими картами, чтобы максимально быстро вернуть дороги в рабочее состояние.

По словам дорожников, подрядчики работают за собственные оборотные средства. Решение сознательное, поскольку сейчас речь идет не только об инфраструктуре, но и об обороноспособности страны.

На дороге Т-21-21, идущей на Покровское направление, ежедневно работают три асфальтоукладочных звена. Здесь уже отремонтировали более 55 тыс. м² дорожного покрытия на общую сумму более 120 млн гривен. Ремонт сейчас идет у границы с Донецкой областью.

Дорожники работают и в пределах Краснокутска на дороге Т-21-23, где уже ликвидировали более 3000 м² разрушений.

Активный ремонт идет на направлении Гусаровка — Грушуваха (Т-21-15), дорожники уже продвигаются в направлении села Петровское. Здесь задействованы асфальтоукладчик и дорожные фрезы.