Live

Общество 20:33   29.04.2026
Оксана Якушко
Где на Харьковщине сейчас ремонтируют дороги Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры региона

В Харьковской области ремонтируют автомобильные дороги для нужд обороны, сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры региона.

Ремонтируют автотрассы Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха, Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково – Большая Камышеваха и Т-21-23 граница Харьковской области – Краснокутск. Эти дороги восстанавливают по запросу сил обороны Украины на ключевых военно-логистических маршрутах.

По этим трассам ежедневно движется военная техника, транспорт с обеспечением и эвакуационные автомобили. Поэтому разрушение покрытия здесь – это неудобство и риск задержек, которые в условиях войны могут стоить иногда и жизни, пояснили в организации.

Ремонтируют оперативно: убирают аварийные разрушения, проводят ямочный ремонт и восстанавливают покрытие большими картами, чтобы максимально быстро вернуть дороги в рабочее состояние.

По словам дорожников, подрядчики работают за собственные оборотные средства. Решение сознательное, поскольку сейчас речь идет не только об инфраструктуре, но и об обороноспособности страны.

На дороге Т-21-21, идущей на Покровское направление, ежедневно работают три асфальтоукладочных звена. Здесь уже отремонтировали более 55 тыс. м² дорожного покрытия на общую сумму более 120 млн гривен. Ремонт сейчас идет у границы с Донецкой областью.

Дорожники работают и в пределах Краснокутска на дороге Т-21-23, где уже ликвидировали более 3000 м² разрушений.
Активный ремонт идет на направлении Гусаровка — Грушуваха (Т-21-15), дорожники уже продвигаются в направлении села Петровское. Здесь задействованы асфальтоукладчик и дорожные фрезы.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где на Харьковщине сейчас ремонтируют дороги», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
