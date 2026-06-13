Еще один максимум по НМТ: ученица из Богодухова написала английский на 200
Ученица КУ «Богодуховский лицей №1» Александра Грищенко получила самый высокий результат на НМТ по английскому языку — 200 баллов.
Об этом сообщили в лицее. Отмечается, достижение девушки – настоящая гордость для родителей, учителей и всей школьной семьи.
«Пусть эти успехи станут уверенным шагом к осуществлению вожделенной цели, откроют двери к новым свершениям и победам. Не останавливайся на достигнутом, покоряй новые вершины, всегда верь в свои силы!”, — пожелали девушке в родном учебном заведении.
Напомним, с 11 июня все, кто участвовал в основных сессиях НМТ, до 30 мая уже могут узнать свои официальные результаты. В Безлюдовском поссовете поделились радостной новостью – ученик 11 класса местного лицея Максим Калашник получил 200 баллов по украинской литературе.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 21:16;