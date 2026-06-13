Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200
Учениця КЗ “Богодухівський ліцей №1” Олександра Грищенко отримала найвищий результат на НМТ з англійської мови – 200 балів.
Про це повідомили у ліцеї. Зазначається, досягнення дівчини – справжня гордість для батьків, учителів та всієї шкільної родини.
«Нехай ці успіхи стануть впевненим кроком до здійснення омріяної мети, відкриють двері до нових звершень і перемог. Не зупиняйся на досягнутому, підкорюй нові вершини, завжди вір у свої сили!”, – побажали дівчині у рідному навчальному закладі.
Нагадаємо, з 11 червня всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня, вже можуть дізнатися свої офіційні результати. У Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Богодухов, нмт, ученица, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 21:16;