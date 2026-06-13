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Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200

Суспільство 21:16   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Ще один максимум з НМТ: учениця з Богодухова склала англійську на 200 Фото: КЗ “Богодухівський ліцей №1”

Учениця КЗ “Богодухівський ліцей №1” Олександра Грищенко отримала найвищий результат на НМТ з англійської мови – 200 балів.

Про це повідомили у ліцеї. Зазначається, досягнення дівчини – справжня гордість для батьків, учителів та всієї шкільної родини.

«Нехай ці успіхи стануть впевненим кроком до здійснення омріяної мети, відкриють двері до нових звершень і перемог. Не зупиняйся на досягнутому, підкорюй нові вершини, завжди вір у свої сили!”, – побажали дівчині у рідному навчальному закладі.

Нагадаємо, з 11 червня всі, хто брав участь в основних сесіях НМТ до 30 травня, вже можуть дізнатися свої офіційні результати. У Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Учениця КЗ “Богодухівський ліцей №1” Олександра Грищенко отримала найвищий результат на НМТ з англійської мови – 200 балів.".