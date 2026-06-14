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Двое раненых: последствия атаки по Лозовой на Харьковщине

Происшествия 13:34   14.06.2026
Оксана Якушко
Двое раненых: последствия атаки по Лозовой на Харьковщине Фото: Министерство развития громад и территорий Украины

Утром 14 июня россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Лозовой, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

«В результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая повреждены локомотивы. В результате атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Им предоставили необходимую медицинскую помощь», — рассказали в министерстве.

Железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение, несмотря на обстрелы, отметили в министерстве.

Сейчас на месте работают спасатели, продолжающие ликвидировать последствия ударов, а сотрудники восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 июня россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Лозовой, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.".