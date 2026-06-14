Двое раненых: последствия атаки по Лозовой на Харьковщине

Утром 14 июня россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Лозовой, сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

«В результате вражеских ударов БпЛА по станции Лозовая повреждены локомотивы. В результате атаки травмы получили машинист и помощник машиниста. Им предоставили необходимую медицинскую помощь», — рассказали в министерстве.

Железнодорожники продолжают выполнять свою работу и обеспечивать стабильное транспортное сообщение, несмотря на обстрелы, отметили в министерстве.

Сейчас на месте работают спасатели, продолжающие ликвидировать последствия ударов, а сотрудники восстанавливают поврежденную инфраструктуру.