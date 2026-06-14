Двоє поранених: наслідки атаки по Лозовій на Харківщині
Вранці 14 червня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Лозовій, повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.
«Внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова пошкоджені локомотиви. Внаслідок атаки травми отримали машиніст і помічник машиніста. Їм надали необхідну медичну допомогу», – розповіли в міністерстві.
Залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення попри обстріли, наголосили у міністерстві.
Наразі на місці працюють рятувальники, що продовжують ліквідовувати наслідки ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 13:34;