Двоє поранених: наслідки атаки по Лозовій на Харківщині

Вранці 14 червня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Лозовій, повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

«Внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова пошкоджені локомотиви. Внаслідок атаки травми отримали машиніст і помічник машиніста. Їм надали необхідну медичну допомогу», – розповіли в міністерстві.

Залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення попри обстріли, наголосили у міністерстві.

Наразі на місці працюють рятувальники, що продовжують ліквідовувати наслідки ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.