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Двоє поранених: наслідки атаки по Лозовій на Харківщині

Події 13:34   14.06.2026
Оксана Якушко
Двоє поранених: наслідки атаки по Лозовій на Харківщині

Вранці 14 червня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Лозовій, повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.

«Внаслідок ворожих ударів БпЛА по станції Лозова пошкоджені локомотиви. Внаслідок атаки травми отримали машиніст і помічник машиніста. Їм надали необхідну медичну допомогу», – розповіли в міністерстві.

Залізничники продовжують виконувати свою роботу та забезпечувати стабільне транспортне сполучення попри обстріли, наголосили у міністерстві.

Наразі на місці працюють рятувальники, що продовжують ліквідовувати наслідки ударів та відновленням пошкодженої інфраструктури.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 13:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 червня росіяни атакували залізничну інфраструктуру у Лозовій, повідомило Міністерство розвитку громад і територій України.".