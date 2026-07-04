В больнице умерла девочка, пострадавшая из-за удара по Лозовой 3 июля

Днем 4 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в больнице умерла 10-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара по Лозовой накануне.

«Наши врачи сделали все возможное для ее спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми. Самые искренние соболезнования семье ребенка», – написал Синегубов.

Напомним, ночью 3 июля армия РФ атаковала беспилотниками Лозовую. Враг использовал «Герань-2», сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Пострадали шесть жителей. Среди них семья из шести человек: 31-летний мужчина, 27-летняя женщина, трое их дочерей в возрасте 10 лет, 6 лет и 1 год, а также 58-летняя мать женщины. У 10-летней девочки диагностировали взрывную травму и термические ожоги, охватывающие около 40% поверхности тела. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.