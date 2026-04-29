Live

Де на Харківщині зараз ремонтують дороги

Суспільство 20:33   29.04.2026
Де на Харківщині зараз ремонтують дороги

На Харківщині ремонтують автомобільні дороги для потреб оборони, повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

Ремонтують зокрема автотраси Т-21-15 Гусарівка – Грушуваха, Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха а та Т-21-23 межа Харківської області – Краснокутськ. Ці дороги відновлюють за запитом Сил оборони України на ключових військово-логістичних маршрутах.

По цих трасах щодня інтенсивно рухається військова техніка, транспорт із забезпеченням і евакуаційні автівки. Тому руйнування покриття тут – не лише незручність, а і ризик затримок, що в умовах війни може коштувати життя, пояснили в установі.

Ремонтують оперативно: ліквідовують аварійні руйнування, роблять ямковий ремонт і відновлюють покриття великими картами, щоб максимально швидко повернути дороги в робочий стан.

За словами установи, підрядники працюють за власні обігові кошти. Рішення свідоме, адже зараз йдеться не лише про інфраструктуру, а про обороноздатність країни.

На дорозі Т-21-21, що йде на Покровський напрямок, щоденно працюють три асфальтоукладальні ланки. Тут уже відремонтували понад 55 тис. м² дорожнього покриття на загальну суму більше ніж 120 млн гривень. Ремонт зараз триває біля кордону з Донецькою областю.

Дорожники працюють і в межах Краснокутська на дорозі Т-21-23, де вже ліквідували понад 3000 м² руйнувань.

Активні роботи тривають і на напрямку Гусарівка – Грушуваха (Т-21-15), наразі дорожники вже просуваються у напрямку села Петрівське. Тут задіяні асфальтоукладальник і дорожні фрези.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Де на Харківщині зараз ремонтують дороги», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 20:33;

