Ремонт дороги в Бабаях під Харковом: уже поклали асфальт, що залишилося (фото)
У селищі Бабаї Харківської області на 8 кілометрах дороги, що ремонтується, вже поклали вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші.
Роботи проводить держпідприємство “Дороги Харківщини”, повідомляє пресслужба ХОВА.
«Фахівці продовжують будувати тротуари, встановлювати автопавільйони на зупинках громадського транспорту, водоскиди й водопропускні труби, а також облаштовувати бордюрний камінь та перильне огородження. Крім цього, на ділянці дороги поза межами смт Бабаї розпочато роботи з розширення проїзної частини до нормативних показників», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
Водіїв просять бути уважними у місцях проведення робіт, звертати увагу на нові знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.
Фото: ХОВА
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 20:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Бабаї Харківської області на 8 кілометрах дороги, що ремонтується, вже поклали вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші.".