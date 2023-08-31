Ремонт дороги в Бабаях під Харковом: уже поклали асфальт, що залишилося (фото)

У селищі Бабаї Харківської області на 8 кілометрах дороги, що ремонтується, вже поклали вирівнювальний шар з асфальтобетонної суміші.

Роботи проводить держпідприємство “Дороги Харківщини”, повідомляє пресслужба ХОВА.

«Фахівці продовжують будувати тротуари, встановлювати автопавільйони на зупинках громадського транспорту, водоскиди й водопропускні труби, а також облаштовувати бордюрний камінь та перильне огородження. Крім цього, на ділянці дороги поза межами смт Бабаї розпочато роботи з розширення проїзної частини до нормативних показників», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Водіїв просять бути уважними у місцях проведення робіт, звертати увагу на нові знаки та дотримуватись правил дорожнього руху.



Фото: ХОВА