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У Харкові внаслідок бойових дій пошкоджено понад 40% доріг

Суспільство 19:37   30.08.2023
Оксана Якушко
У Харкові внаслідок бойових дій пошкоджено понад 40% доріг

Близько 6,5 млн кв. м, або 43%, доріг у місті Харкові були пошкоджені внаслідок обстрілів та проїзду важкої військової техніки.

Про це сьогодні, 30 серпня, на брифінгу повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий. За його словами, у грошовому еквіваленті збитки становлять 12-15 млрд грн. Виключно за рахунок міського бюджету відновити все це неможливо, тому міська влада вже зараз шукає додаткові джерела фінансування, зокрема, обговорюються питання отримання субвенцій з держбюджету та залучення коштів міжнародних фондів.

Дмитро Липовий зазначив, що, незважаючи на важкі умови, на дорогах Харкова щодня працюють близько 15-20 бригад КП «Шляхрембуд». Оскільки воєнні дії продовжуються, капітальні ремонти доріг зараз не проводяться. Водночас комунальники займаються поточними ремонтами. Так, з початку року в Харкові відремонтували 75 тис. кв. м доріг. Також багато уваги приділили тротуарам, відновивши близько 40 тис. кв. м. Роботи виконуються з дотриманням принципу безбар’єрності.

Директор департаменту зазначив, що за дорученням міського голови Ігоря Терехова у Харкові задіяли всі можливі ресурси, щоб відремонтувати до кінця сезону якнайбільше пошкоджених ділянок доріг. Також комунальники відновлюють асфальтобетонне покриття у місцях проведення ремонтних робіт інженерними службами. Зокрема, роботи на пр. Гагаріна, від пр. Ландау до перехрестя з вул. Південнопроєктною, де сталася аварія на колекторі, будуть завершені до 14 вересня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 19:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 6,5 млн кв. м, або 43%, доріг у місті Харкові були пошкоджені внаслідок обстрілів та проїзду важкої військової техніки.".