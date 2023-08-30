Харківські дороги готують до зими

Для належного утримання в зимовий період доріг у місті Харкові планується закупити 20 тис. тонн солі.

Про це сьогодні, 30 серпня, під час брифінгу повідомив директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий. За його словами, на балансі КП «Шляхрембуд» знаходяться 2,2 тис. км доріг та 67 шляхопроводів і мостів. Згідно державних стандартів, зимове утримання доріг передбачає комплекс робіт, в т. ч. заготівлю матеріалів для боротьби з ожеледицею, зокрема, сіль.

Дмитро Липовий зазначив, що у мирний час постійним постачальником цього матеріалу було ДП «Артемсіль», зруйноване внаслідок бойових дій і яке зараз знаходиться на окупованій території. Оскільки інших таких родовищ в Україні немає, вітчизняний продукт замінять імпортним. Після аналізу досвіду минулих років та прогнозу на цю зиму було вирішено закупити 20 тис. тонн кам’яної солі (очікувана вартість складає 8850 грн за тонну).

Директор департаменту зазначив, що у Харкова є 19 потенційних постачальників з Єгипту, Казахстану, Німеччини, Румунії та інших країн. Відповідно до чинного законодавства, буде проведений тендер, і той постачальник, який запропонує найнижчу ціну, стане переможцем.

За словами Дмитра Липового, міський голова Ігор Терехов поставив перед комунальниками завдання максимально уникнути під час зими руйнувань вулично-дорожної мережі міста, яка і без того зазнала значних пошкоджень. У боротьбі з льодом на дорогах і тротуарах у Харкові використовуватимуть сіль, оскільки вона є найбільш ефективним засобом.

«Коли вода потрапляє у щілини і замерзає, вона розриває асфальт. Сіль не дасть можливості фізично відбутися цьому процесу. Якщо ми не будемо займатись таким скрупульозним утриманням наших доріг, то вони можуть цю зиму не пережити», – зазначив Дмитро Липовий.

За його словами, ретельне утримання доріг зараз дозволить у майбутньому заощадити бюджету міста десятки мільйонів гривень.