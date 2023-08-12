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Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто

Суспільство 18:03   12.08.2023
Вікторія Яковенко
Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто

70-річна мешканка Гоптівки на Харківщині Клавдія Чірко віддала українським воїнам УАЗік, який залишився від її покійного чоловіка. Протягом пів року окупації жителька ховала авто в сараї.

Історію сміливої пенсіонерки повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Клавдії Степанівні 70 років, у рідному селі вона пережила російську окупацію і дивом вижила під час прильоту ворожого снаряду по власному будинку. Восени минулого року Клавдія Степанівна передала нам інформацію про схованку російських боєприпасів, які ми вивезли і передали на потреби ЗСУ. Тепер бабуся вирішила віддати українським захисникам УАЗік», – написав Задоренко.

«Ховала, нікому не казала. І в селі мало хто знав, що в мене така машина, бо привели і забрали б», – розповіла Клавдія Чірко.

За словами Задоренка, УАЗік відремонтували і перефарбували. Авто передали захисникам з 113-ї бригади ТРО ЗСУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 18:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "70-річна мешканка Гоптівки на Харківщині Клавдія Чірко віддала українським воїнам УАЗік, який залишився від її покійного чоловіка. Протягом пів року окупації жителька ховала авто в сараї.".