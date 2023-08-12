Пів року ховала від окупантів: бабуся з Гоптівки передала воїнам ЗСУ авто

70-річна мешканка Гоптівки на Харківщині Клавдія Чірко віддала українським воїнам УАЗік, який залишився від її покійного чоловіка. Протягом пів року окупації жителька ховала авто в сараї.

Історію сміливої пенсіонерки повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Клавдії Степанівні 70 років, у рідному селі вона пережила російську окупацію і дивом вижила під час прильоту ворожого снаряду по власному будинку. Восени минулого року Клавдія Степанівна передала нам інформацію про схованку російських боєприпасів, які ми вивезли і передали на потреби ЗСУ. Тепер бабуся вирішила віддати українським захисникам УАЗік», – написав Задоренко.

«Ховала, нікому не казала. І в селі мало хто знав, що в мене така машина, бо привели і забрали б», – розповіла Клавдія Чірко.

За словами Задоренка, УАЗік відремонтували і перефарбували. Авто передали захисникам з 113-ї бригади ТРО ЗСУ.