На Ізюмщині врятували бабусю, яка два дні просиділа на узбіччі дороги (відео)
В Харківській області рятувальники не залишили літню жінку в біді та надали їй допомогу.
11 серпня до рятувальників звернулися жителі й повідомили, що у селі Залиман вже другу добу поспіль на узбіччі дороги сидить літня жінка. Під зливою, голодна та знесилена бабуся потребувала допомоги, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Було встановлено, що родина покинула бабусю напризволяще, залишивши її у біді. Вогнеборці надали допомогу жінці, обігріли та пожежним автомобілем транспортували до лікувального закладу. Медики оглянули жінку, надавши їй усю необхідну допомогу», – зазначили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 10:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області рятувальники не залишили літню жінку в біді та надали їй допомогу.".