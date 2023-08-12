На Ізюмщині врятували бабусю, яка два дні просиділа на узбіччі дороги (відео)

В Харківській області рятувальники не залишили літню жінку в біді та надали їй допомогу.

11 серпня до рятувальників звернулися жителі й повідомили, що у селі Залиман вже другу добу поспіль на узбіччі дороги сидить літня жінка. Під зливою, голодна та знесилена бабуся потребувала допомоги, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Було встановлено, що родина покинула бабусю напризволяще, залишивши її у біді. Вогнеборці надали допомогу жінці, обігріли та пожежним автомобілем транспортували до лікувального закладу. Медики оглянули жінку, надавши їй усю необхідну допомогу», – зазначили у ДСНС.