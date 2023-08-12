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На Изюмщине спасли бабушку, которая 2 дня просидела на обочине дороги (видео)

Общество 10:23   12.08.2023
Виктория Яковенко
На Изюмщине спасли бабушку, которая 2 дня просидела на обочине дороги (видео)

В Харьковской области спасатели не оставили пожилую женщину в беде и оказали ей помощь.

11 августа к спасателям обратились жители и сообщили, что в селе Залиман уже вторые сутки на обочине дороги сидит пожилая женщина. Под ливнем, голодная и обессиленная бабушка нуждалась в помощи, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Установлено, что семья покинула бабушку на произвол судьбы, оставив ее в беде. Пожарные оказали помощь женщине, обогрели и пожарным автомобилем транспортировали в лечебное учреждение. Медики осмотрели женщину, предоставив ей всю необходимую помощь», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасатели не оставили пожилую женщину в беде и оказали ей помощь.".