На Изюмщине спасли бабушку, которая 2 дня просидела на обочине дороги (видео)
В Харьковской области спасатели не оставили пожилую женщину в беде и оказали ей помощь.
11 августа к спасателям обратились жители и сообщили, что в селе Залиман уже вторые сутки на обочине дороги сидит пожилая женщина. Под ливнем, голодная и обессиленная бабушка нуждалась в помощи, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Установлено, что семья покинула бабушку на произвол судьбы, оставив ее в беде. Пожарные оказали помощь женщине, обогрели и пожарным автомобилем транспортировали в лечебное учреждение. Медики осмотрели женщину, предоставив ей всю необходимую помощь», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 10:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области спасатели не оставили пожилую женщину в беде и оказали ей помощь.".