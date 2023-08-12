На Изюмщине спасли бабушку, которая 2 дня просидела на обочине дороги (видео)

В Харьковской области спасатели не оставили пожилую женщину в беде и оказали ей помощь.

11 августа к спасателям обратились жители и сообщили, что в селе Залиман уже вторые сутки на обочине дороги сидит пожилая женщина. Под ливнем, голодная и обессиленная бабушка нуждалась в помощи, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Установлено, что семья покинула бабушку на произвол судьбы, оставив ее в беде. Пожарные оказали помощь женщине, обогрели и пожарным автомобилем транспортировали в лечебное учреждение. Медики осмотрели женщину, предоставив ей всю необходимую помощь», — отметили в ГСЧС.