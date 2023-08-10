Вытащили с того света. Женщину-самоубийцу спасли патрульные в Харькове (видео)

В Харькове женщина хотела покончить с собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

9 августа около 14 часов экипаж патрульных получил сообщение, о женщине, что может в любой момент сорваться и упасть с четвертого этажа.

Командир взвода Сергей Скоромный с напарником Александром Куркиным в считанные минуты приехали в указанный адрес. Правоохранители мгновенно выбили дверь в квартиру.

Александр Куркин сразу же забежал в комнату и схватил гражданку за руки.

Полицейскому помогали неравнодушные соседи и все вместе затащили женщину в помещение. Убедившись в ее безопасности, инспекторы вызвали медиков и до их приезда успокаивали гражданку.