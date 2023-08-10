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Витягнули з того світу. Жінку-самогубцю врятували патрульні у Харкові (відео)

Події 17:43   10.08.2023
Оксана Якушко
Витягнули з того світу. Жінку-самогубцю врятували патрульні у Харкові (відео)

У Харкові жінка хотіла накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна четвертого поверху, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

9 серпня близько 14-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення, про жінка може будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху.

Командир взводу Сергій Скоромний із напарником Олександром Куркіним за лічені хвилини приїхали на вказану адресу. Правоохоронці миттєво вибили двері в квартиру.

Олександр Куркін одразу забіг у кімнату та схопив громадянку за руки.

 

Поліцейському допомагали небайдужі сусіди та усі разом затягнули жінку у приміщення. Упевнившись у її безпеці, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали громадянку.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові жінка хотіла накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна четвертого поверху, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".