Витягнули з того світу. Жінку-самогубцю врятували патрульні у Харкові (відео)
У Харкові жінка хотіла накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна четвертого поверху, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
9 серпня близько 14-ї години екіпаж патрульних отримав повідомлення, про жінка може будь-якої миті зірватися та впасти з четвертого поверху.
Командир взводу Сергій Скоромний із напарником Олександром Куркіним за лічені хвилини приїхали на вказану адресу. Правоохоронці миттєво вибили двері в квартиру.
Олександр Куркін одразу забіг у кімнату та схопив громадянку за руки.
Поліцейському допомагали небайдужі сусіди та усі разом затягнули жінку у приміщення. Упевнившись у її безпеці, інспектори викликали медиків та до їхнього приїзду заспокоювали громадянку.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові жінка хотіла накласти на себе руки, вистрибнувши з вікна четвертого поверху, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".